Pablo Sánchez 24 JUL 2026 - 10:44h.

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Ya han pasado varias semanas desde que Santi Cazorla anunciara su retirada de los terrenos de juego. El asturiano dejó un hueco difícil de ocupar en el Real Oviedo y así lo han expuesto algunos integrantes del vestuario como Dani Calvo. La leyenda azul desveló, días después de decir adiós, la importancia que tuvo Julián Calero a la hora de tomar esta difícil decisión. Ahora ha sido el míster el que ha revelado la charla que mantuvieron.

En su primera rueda de prensa en El Requexón, Julián Calero detalló los puntos clave de la conversación tan profunda que mantuvieron ambas partes. Sin tapujos, el entrenador le concedió la oportunidad de seguir en el equipo y, posteriormente, de estar en el cuerpo técnico explicándole con sinceridad cuál sería su rol. A partir de ahí fue Santi el que tomó la determinación de decir adiós.

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"Tuve una conversación larga, de una hora. Le hablé como si fuese mi hijo, le di la opción de quedarse como jugador y hablamos de su papel en el equipo y su importancia. Le ofrecí también pertenecer al cuerpo técnico. Lo mío fue una opinión más y le puse sobre la mesa todas las cartas. La decisión era suya, habló con su familia y tomo una decisión, única y exclusivamente suya. He tenido mensajes con él y creo que tendremos una gran relación. Ni empujé para un lado ni para otro, solo le puse las cartas encima de la mesa", explicó el entrenador ante los micrófonos.

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El mercado de fichajes del Oviedo

A su vez, Calero pasó revista a la planificación veraniega del club. Se muestra satisfecho con los fichajes acometidos pero es consciente de que hacen falta más y está convencido de que estos llegarán. "Seguirán llegando jugadores, aunque en estos tiempos las plantillas no se cierran hasta última hora. Estoy contento, pero soy exigente, necesitamos más. La categoría es muy larga y dura, necesitamos muchos jugadores y buenos".