Pablo Sánchez 29 JUL 2026 - 16:44h.

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Haissem Hassan es uno de los nombres clave del Real Oviedo en el mercado de fichajes. Las buenas actuaciones del egipcio en el Mundial lo catapultaron en el escaparate estival y cada vez son más los equipos que se han interesado en él. El cuadro carbayón, mientras tanto, se remite a su cláusula de rescisión de 12 millones de euros para facilitar su salida. Pese a todos estos condicionantes, la única realidad es que hasta la fecha no hay movimientos mientras el atacante se incorpora este jueves a los entrenamientos del equipo.

Según informa La Voz de Asturias, cada vez son más los equipos interesados en el fichaje de Hassan. Sin embargo, ninguno de ellos ha presentado una oferta en firme por el egipcio. El Oviedo ya ha comentado en reiteradas ocasiones que solo negociará si sobre la mesa están los 12 kilos de su cláusula, una premisa que a buen seguro reducirá el número de novias. Mientras tanto, el jugador volverá con sus compañeros y los nuevos inquilinos del vestuario azul a partir de este jueves.

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Todo apunta a que Hassan terminará saliendo el Oviedo ante el cartel que tiene, aunque de momento no hay nada ni cerrado ni cercano. Por delante aún queda mucho mercado, pero los días pasan sin novedades. Tanto el Oviedo como el Villarreal permanecen atentos a cualquier novedad de mercado relacionada con el jugador carbayón.

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El pellizco que gana el Villarreal

El conjunto groguet, al igual que el Oviedo, no pierde de vista cualquier operación relacionada con el futuro de Hassan. Y es que el Villarreal se guardó un 40% de cualquier futura venta del jugador. Si nos remitimos a la cláusula de rescisión, esto supondría unos ingresos que rondan los cinco millones de euros. Se prevé un mes de agosto intenso en el Carlos Tartiere en relación al futuro de uno de los futbolistas más cotizados del equipo.