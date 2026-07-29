Ángel Cotán 29 JUL 2026 - 10:46h.

El club carbayón sigue peleando el fichaje del zaguero

El Oviedo toma una decisión por el futuro de Joaquín Delgado y las partes chocan

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Kevin Lomónaco vuelve a escena. Tras intentar su fichaje el pasado curso en el histórico regreso a LALIGA EA Sports, el Real Oviedo ha vuelto a poner sus ojos en el central de La Plata. Internacional por la Selección Argentina, Independiente elevó sus pretensiones y la operación no llegó a buen puerto. Ahora, las exigencias económicas de su club han disminuido y el club azul está listo para realizar un traspaso... aunque hay diferencias por resolver.

Este miércoles, desde Argentina aportan nuevos detalles de un posible fichaje que ya es público. El técnico de Independiente avanzó las diferencias que debían resolver los clubes por Lomónaco y ahora ya se conocen.

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El Oviedo debe resolver "dos diferencias" por Kevin Lomónaco

El medio audiovisual De la cuna al infierno arroja algo de luz a los problemas que está generando la operación por Kevin Lomónaco. El ejemplo de Franco Mastantuono en el Real Madrid, clave: "Dijimos que estaba prácticamente cerrado, el técnico mismo blanqueó después que estaba al 80-90% vendido... y apareció una diferencia. A la hora de hacer los papeles, en España recuerden el Caso Mastantuono que tiene que ver con un impuesto del 24% que tiene el fútbol español obligatorio, que me parece que no estaba contemplada la manera en que lo iba a hacer Independiente y que pausó la negociación"

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A pesar de esta primera diferencia, la citada fuente entiende que el fichaje se acabará cerrando: "Creo que en estas horas van a tratar de resolverlo porque Independiente quiere vender y Lomónaco ya arregló su parte contractual. El tema es que, ante unos números que no eran los deseados, que aparezca más porcentaje de impuesto hace que se frene un poquito esto"

Por último, la segunda diferencia, la cual atiende a las variables de la oferta: "Otro punto a resolver es que, sin saber todavía si va a ser compartido o no, la oferta ronda los cuatro millones de euros más dos bonos de un millón. Serían seis millones y medio por el 80%. Lo que se está discutiendo también es si los bonos son fácil de alcanzar o no".