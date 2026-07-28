Pablo Sánchez 28 JUL 2026 - 17:19h.

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Las salidas comienzan a tomar el protagonismo en el Real Oviedo tras acometer un buen puñado de fichajes este verano. Los nombres con más cartel en el mercado son los de Hassan e Ilyas Chaira. Precisamente el segundo tiene varios equipos tras él y fue protagonista en el último encuentro amistoso al marcharse lesionado. David Fernández, director deportivo carbayón, habló sobre el atacante en rueda de prensa y esquivó cualquier novedad sobre su estado físico y su futuro.

"No puedo comentar nada, pero todo requiere su tiempo. El jugador quiere que se mantenga privacidad sobre su estado de salud. Estamos preparados para todo lo que pueda suceder. Hay entradas, salidas e imprevistos y estamos preparados. Tenemos una parte importante de la plantilla ya con nosotros", comentó David Fernández ante los micrófonos.

Las presentaciones de Juan Cruz y Carlos Fernández

El defensa Juan Cruz aseguró este martes, durante su presentación como nuevo jugador del club junto a Carlos Fernández, que "el proyecto del Real Oviedo es el más ambicioso de la categoría" de LALIGA HYPERMOTION.

"Es un paso atrás porque bajo de Primera a Segunda, pero igual en un futuro cercano son dos o tres pasos hacia delante. Considero al Real Oviedo un club de Primera División", explicó el ex de Osasuna en la sala de prensa del estadio carbayón. El zaguero madrileño, que acaba de cumplir 34 años, llega al equipo de Julián Calero para completar el lateral izquierdo junto a Samu Rodríguez y también para ayudar como central, una demarcación que ya ocupó en Osasuna y en la que dice sentirse "muy cómodo y confiado".

Por su parte, Carlos Fernández afirmó que firmar por el Oviedo es "un paso importante" en su carrera y que esperaba devolver la confianza recibida de parte del club con su "rendimiento fuera y dentro del campo". El delantero sevillano aterriza en la capital asturiana tras marcar 16 goles el pasado curso con el Mirandés y después de que el club azul y la Real Sociedad cerrasen su traspaso a coste cero para los carbayones.

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El delantero afirmó que, más allá del proyecto deportivo y de las posibilidades de ascenso, "las referencias del club, la ciudad y el vestuario siempre han sido muy buenas". En lo deportivo, Julián Calero dirigió esta mañana un nuevo entrenamiento en El Requexón y el Real Oviedo ya se prepara para el tercer amistoso del verano, que les enfrentará este miércoles en Grao a la Ponferradina, un rival de una categoría inferior.