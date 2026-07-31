El Oviedo, a punto de atar al extremo Estanis Pedrola de la Sampdoria

Juan Pérez 31 JUL 2026 - 08:50h.

El futbolista de 23 años viene de estar cedido en Las Palmas

El Oviedo debe resolver "dos diferencias" por el fichaje de Kevin Lomónaco: el ejemplo de Mastantuono

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Las dos últimas semanas remarcan la negociación entre Sampdoria y Real Oviedo hasta dejar a punto el fichaje del español Estanis Pedrola como nuevo jugador carbayón. El trabajo para conseguir un extremo ante las dudas con Chaira en este mercado de fichajes apunta al canterano del Barça como nueva incorporación para reforzar la banda izquierda en un movimiento pendiente de los últimos flecos.

Desde Génova advierten que en el conjunto transalpino ya han dado por concluida la etapa de Pedrola como jugador de la Sampdoria después de tres temporadas en Italia con una cesión intermedia a Las Palmas. Las informaciones del calciomercato son que el jugador incluso había dejado de entrenar hace días cerrando así su etapa blucerchiata para poner rumbo a Oviedo a falta de la oficialidad.

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Con múltiples problemas musculares en varias lesiones en los últimos años tanto en la etapa de la Sampdoria como en su cesión al Bolonia, Pedrola es un jugador extremadamente alto para su posición. Con la verticalidad en las venas, puede jugar en cualquiera de las tres posiciones de la mediapunta, pero está más habituado a caer a banda izquierda para jugar a pie cambiado. Con la capacidad de recibir, buscar el uno contra uno y abrir el campo, siempre ha tenido a Neymar como referente.

Las Palmas quiso hacerse con los servicios del extremo en este mismo mercado de fichajes, pero desde Italia afirman que los requisitos del jugador tumbaron la operación. Ahora el futbolista de 23 años no está con el grupo, de hecho venía trabajando en solitario, y desde Italia confirman que solo faltan algunos detalles entre el Oviedo y el jugador antes de la formalidad final.

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A priori Pedrola llega para competir el puesto con Chayra en una posición trascendental en la élite donde el nivel de los extremos es fundamental en busca de reordenar el proyecto para el ascenso.