Pablo Sánchez 25 AGO 2026 - 12:17h.

El Oviedo apuesta por una alternativa en ataque y decide entre dos fichajes concretos

El Real Oviedo remata los últimos flecos de su mercado

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A medida que se acerca el final del mercado el Real Oviedo va cerrando los últimos flecos de un mercado bastante intenso. Una de las grandes dudas era la de Víctor Mingo. El club, tras el adiós de Joaquín Delgado, mantenía las dudas sobre si ceder a uno de los fichajes veraniegos o mantenerlo en plantilla. Tras las pertinentes reuniones entre la dirección deportiva y el cuerpo técnico, se ha tomado una decisión que el propio jugador desveló durante su última comparecencia pública.

Víctor Mingo será jugador del Oviedo esta temporada. Ya ha tenido minutos en este inicio de curso y el club considera que está preparado para rendir en LALIGA HYPERMOTION. Así lo trasladó el propio Mingo ante los medios, donde también habló sobre la incertidumbre generada estas últimas semanas alrededor del mercado estival.

"Se ha hablado de que finalmente estaré en plantilla y afrontamos este reto que venimos trabajando y con mucha ilusión. Con la mayor calma posible. Al final es incertidumbre. Yo sé que vengo de una categoría menos, sé que soy joven y que en el fútbol a veces también la edad es importante o la trayectoria, pero bueno, trabajando día a día con la mayor humildad y, ya te digo, muy tranquilo", comentó.

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La rueda de prensa de Mingo

El salto de categoría: "La gente al final te apoya mucho, tanto los compañeros que han estado más en la élite como el cuerpo técnico me lo han puesto muy fácil. Para mí es una adaptación rápida y fácil".

Diferencias entre Primera Federación y LALIGA HYPERMOTION: "Primera Federación es una liga que se está haciendo cada vez más grande, porque hay equipos que acaban descendiendo y equipos que están en Primera Federación que podían estar perfectamente en Segunda División. Pero yo lo que he notado es que la gente falla menos y la presión también es más efectiva".