El Atlético de Madrid explica el 'no' a Nicolás Tagliafico con un cambio de modelo confirmado

Ángel Cotán 02 SEP 2026 - 11:54h.

El fichaje del lateral izquierdo se cayó a última hora

Julián Álvarez vuelve a empezar en el entrenamiento del Atlético y Jonathan David mira al Athletic

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El Atlético de Madrid cerró su particular mercado de fichajes veraniego con varias salidas y la llegada de Jonathan David. La prioridad de Mateu Alemany era incorporar un tercer delantero al ataque de Diego Pablo Simeone, pero también se dejó cosas en el tintero. Tras un verano acechando el fichaje del prometedor Jorge Salinas, la dirección deportiva cambió el tiro y puso el foco en Nicolás Tagliafico.

Un perfil muy distinto para el lateral izquierdo que respondía a una decisión tomada en el club: si no venía el jugador del Racing de Santander se apostaría por una opción 'low cost' que permitiera regresar en el futuro a por Jorge Salinas.

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Nicolás Tagliafico estaba por la labor de recalar en el Atlético de Madrid en el último día de mercado y en el club se respiraba optimismo para cerrar su incorporación. Sin embargo, el movimiento se descartó en el último momento.

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El Atlético de Madrid explica el 'no' Nicolás Tagliafico

En un principio se especuló con importantes escollos económicos que impidieron dar luz verde al fichaje del internacional argentino, aunque MARCA asegura que fue el propio Atlético de Madrid el que desestimó el movimiento. El club rojiblanco disponía de un porcentaje en su Límite Salarial para incluir al lateral izquierdo, su opción estuvo muy caliente durante todo el día, pero finalmente se apostó por un cambio de modelo que está confirmado.

Mateu Alemany se decantó por el canterano Dani Martínez, futbolista que se une a Arnau Ortiz y a Salvi Esquivel. Tres de las caras nuevas del Atlético para la 2026/27 han pasado previamente por la cantera. Sin duda, un cambio de modelo en el que conviven veteranos y fichajes importantes con savia nueva.

Esquivel también confirma el cambio de modelo

A través de un comunicado oficial, el club rojiblanco confirmó el ascenso del portero malagueño al primer equipo: "Salvador Esquivel ya es jugador del primer equipo del Atlético de Madrid. El portero, que disputó 29 partidos la temporada pasada con nuestro filial, militará bajo las órdenes de Diego Pablo Simeone a partir de esta temporada. Además, ha prolongado su contrato con nuestra entidad hasta 2029.

El guardameta malagueño se incorporó a nuestra Academia en 2021 y, desde entonces, ha ido creciendo y desarrollándose en los distintos equipos de nuestra cantera hasta dar el salto al primer equipo. Sus grandes actuaciones en nuestro club han permitido al portero ganarse un puesto en la selección española sub-21, con la cual debutó en 2025.

Esquivel lucirá el dorsal '25' en esta nueva etapa de su carrera.

¡Enhorabuena, Salvi!".