Basilio García Sevilla, 02 SEP 2026 - 00:03h.

Su cesión al Lyon se cayó durante la tarde y José Ignacio Navarro ha actuado rápido

En directo, el último día del Sevilla FC en el mercado de fichajes

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Aunque el club había dado por cerrado el mercado a falta de varias horas para la medianoche, al Sevilla FC le ha llegado la oportunidad de mercado que buscaba y apuntala la plantilla con el efectivo número 24. Youssouf Fofana, del Milan, llega para reforzar el centro del campo, la posición que estaba más coja y ha sido inscrito en LALIGA al filo de la medianoche.

El Sevilla ha aprovechado una oportunidad de mercado de última hora, cerrando el fichaje del centrocampista francés de 27 años, internacional absoluto con 25 partidos disputados, llegó a ser subcampeón del mundo en 2022 y jugar la Eurocopa de 2024 en la que la selección gala fue semifinalista tras caer ante España. Durante los últimos minutos del mercado se especuló con la posibilidad de incorporar a Jorge Cestero, canterano del Real Madrid, pero José Ignacio Navarro ha redoblado su apuesta y ha cerrado una cesión simple que le cuesta al club 1,5 millones de euros.

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El futbolista fue fichado hace dos veranos procedente del Mónaco a cambio de 26 millones de euros, y dos años después sale en calidad de cedido para reencontrarse. En el club rossonero ha disputado 88 partidos, marcando tres goles, aunque buscaba una salida tras haberse estancaso su carrera en San Siro.

De hecho, hace unas horas estaba cerrada su salida al Olympique de Lyon, que se cayó a última hora porque el club galo no había cerrado la salida de Malick Fofana al fútbol inglés antes de que cerrara el mercado francés, a las 20.00 horas. Durante el verano, llegó a sonar para el Real Betis. El jugador debe llegar a Sevilla en las próximas horas para pasar las pruebas médicas e incorporarse a las órdenes de Luis García Plaza.

Así las cosas, Fofana es la guinda del pastel que ha cocinado José Ignacio Navarro en su primer mercado veraniego con el Sevilla. El undécimo fichaje y el cuarto mediocentro que pone a disposición de Luis García Plaza, demarcación que compartirá con Kochorashvili, Agoumé y Jon Guridi.

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El comunicado del Sevilla

El Sevilla FC y el AC Milan han llegado a un acuerdo para la cesión, sin opción de compra, de Youssouf Fofana, centrocampista de origen francés. Nacido en París en 1999 (27 años), Fofana mide 185 centímetros y ocupa la demarcación de pivote, además de poder desenvolverse como mediocentro. Debuta en la Ligue 1 con el RC de Estrasburgo en la temporada 18/19, disputando 17 partidos y anotando dos goles y dando una asistencia. En Estrasburgo permanecerá hasta la 19/20, jugando un total de 41 encuentros, incluidos previas de UEFA Europa League.

Ese mismo curso se marcha traspasado al AS Mónaco, donde realizará sus mejores temporadas. Concretamente, en el plantel monegasco juega un montante de 175 partidos, anotando siete goles y repartiendo trece asistencias entre todas las competiciones que disputa, incluyendo previa de Liga de Campeones y partidos de fase de grupos de la UEFA Europa League. Su buena actuación en Mónaco le lleva al AC Milan en el curso 24/25, con quien hasta la fecha ha disputado 88 choques, con tres goles y trece asistencias y con quien levanta una Supercopa de Italia.

Asimismo, Fofana ha pasado por las categorías inferiores de Francia sub-19, sub-20 y sub-21 y es internacional absoluto con los galos, con quien ha jugado un total de 25 partidos, convirtiendo tres goles.