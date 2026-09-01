Monchi cierra siete fichajes y la guinda de Bryan Zaragoza antes de recibir al Sevilla

Pablo Sánchez 01 SEP 2026 - 22:13h.

El Big Data predice LALIGA EA Sports 26/27 con el nuevo campeón, subidón del Athletic y palo al Dépor

Àlex Calatrava, el único refuerzo en propiedad

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El Espanyol cierra el mercado de fichajes de verano con siete fichajes, despidiendo así el primer gran despliegue de trabajo del nuevo director deportivo blanquiazul, Ramón Rodríguez Monchi, que llegó al cargo en la entidad catalana en mayo de 2026.

De las caras nuevas, el centrocampista Àlex Calatrava es el único que llega traspasado, hasta 2031. Por su parte, los laterales Andoni Gorosabel y el neerlandés Quilindschy Hartman, los centrales Unai Núñez y Vanja Drkusic, esloveno, y el extremo Bryan Zaragoza llegan cedidos, pero con opción de compra.

El centrocampista brasileño Gabriel Moscardo, por su parte, está también a préstamo por el PSG francés, pero sin una opción de compra fijada en el contrato de cesión. En cuanto a nombres propios, probablemente el fichaje, sobre el papel, más destacado es el de Bryan Zaragoza. El extremo andaluz, de 24 años y cedido por el Bayern de Múnich, ha confesado en sus primeras declaraciones como blanquiazul que busca disfrutar de nuevo. Su opción de compra es de ocho millones.

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Por otra parte, una buena noticia para el Espanyol es que varios fichajes, como el central Unai Ñúnez o el centrocampista Calatrava, se han convertido en piezas habituales en el once inicial del entrenador, Manolo González. También el esloveno Vanja Drkusic fue titular contra ante la Real Sociedad en Anoeta (2-1).

La dirección general deportiva y el cuerpo técnico buscaban rendimiento inmediato y las caras nuevas, en líneas generales, han respondido. La afición periquita espera el posible debut del extremo Bryan Zaragoza, este domingo contra el Sevilla en el RCDE Stadium, sobre el que hay puestas muchas esperanzas.

En el capítulo de salidas, han dejado la entidad los centrales Calero, Pablo Ramón y Miguel Rubio, el lateral Rubén Sánchez y el medio congoleño Pickel. Los centrocampistas Gragera (Burgos) y Antoniu Roca (Mallorca), el defensa José Salinas (Málaga) y el delantero Omar Sadik (Ceuta) jugarán cedidos en otros equipos.

La idea de Monchi en verano

Monchi, director general deportivo, ha afirmado en varias ocasiones que tenía muy claro, en su planificación, que debía consensuar los perfiles con el entrenador, Manolo González. El técnico ha afirmado públicamente que es el año en el que más satisfecho está de la confección de la plantilla.

Aunque las notas siempre se ponen al final de temporada, Monchi realizará ante los medios de comunicación una valoración del mercado de fichajes blanquiazul este jueves, después de la rueda de prensa de presentación de Bryan Zaragoza, en el RCDE Stadium, programada a las 13:00 horas.