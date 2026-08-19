Los problemas del Espanyol para cerrar el fichaje del extremo: ni Ilias, ni Bryan Zaragoza, ni Tsygankov

Fran Fuentes 19 AGO 2026 - 19:35h.

Tres opciones que se antojaban prioritarias, pero que dejan de estar en el horizonte del conjunto perico

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El RCD Espanyol está encontrando numerosas complicaciones para cerrar su siguiente fichaje. Monchi, director general deportivo de la entidad, ha reconocido que la prioridad es la de reforzar el equipo con un jugador de banda. Sin embargo, las diferentes opciones que se había marcado el club se han ido cayendo por unas u otras razones, por lo que, seguramente, el club cambie el tiro y busque otros perfiles diferentes a los ya oteados. Así ha sucedido con Ilias Akhomach, e igual de complicadas se antojan las operaciones de Bryan Zaragoza con el Bayern de Múnich y de Viktor Tsygankov, en pleno conflicto con el Girona CF.

En el caso de Ilias Akhomach, ha sido el diario Mundo Deportivo quien ha desvelado la negativa del Villarreal CF a que el extremo salga del conjunto groguet. Iñigo Pérez le conoce tras tenerle seis meses a préstamo en el Rayo Vallecano y, aunque no fue titular en el partido del conjunto groguet frente al Racing de Santander, sí que entró en la segunda parte, aportando velocidad y desborde.

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Sobre esa opción perdida, aunque sin decir nombres, se ha expresado el propio Monchi: "Hay una prioridad, que es la posición de extremo, que estamos valorando distintas alternativas. Teníamos una opción, estábamos muy muy convencidos, pero desgraciadamente ya no va a poder ser. Hemos tenido que buscar otras alternativas y estamos trabajando en ello, con la tranquilidad y el convencimiento de que sin prisa pero sin pausa", explicaba este mismo miércoles en sala de prensa.

Monchi tira balones fuera con Bryan Zaragoza: "Valoramos al que mejor cuadre"

Sobre el caso de Bryan Zaragoza, el propio Monchi se ha mostrado reacio en sala de prensa, explicando todos los factores que deben darse: "Sabéis que no soy de dar muchos nombres, evidentemente entenderéis que hemos hecho muchas gestiones, que hay muchos nombres que están encima de la mesa, que han ido pasando distintos filtros y estamos valorando aquel que creamos que a nivel deportivo, a nivel competitivo y a nivel económico mejor cuadre de la mano al 100% con el cuerpo técnico", comenta.

En este sentido, la operación del jugador del Bayern de Múnich supondría un esfuerzo muy importante a nivel económico y, aunque Monchi no lo explicita, sí que da largas en torno a la posible contratación de Bryan Zaragoza: "Esta mañana en el entrenamiento he estado con Manolo hablando, después del entrenamiento hemos vuelto a hablar de distintas alternativas y, como he dicho anteriormente. Igual que hemos hecho en otras posiciones, cuando trajimos a Unai, cuando hemos traído a Vanja. Siempre intentando cuadrar al máximo que sea el jugador que Manolo necesita. Prefiero, y lo dije creo que ya en otras ruedas de comprensas, prefiero tardar un poco pero que cuadre 100%. Yo le digo que el mayor error de un directo deportivo es traer jugadores que no se acomodan al perfil que quiere el entrenador. En el pasado yo he cometido muchos de esos errores y ahora lo que estoy intentando es aprender de ellos", reflexiona.

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Por último, sobre Viktor Tsygankov no se ha expresado, pero la operación es altamente compleja. El jugador, en conflicto abierto con el Girona FC, presiona para salir antes del 2 de septiembre, día que cierra el mercado de fichajes. Sin embargo, el club gironí no quiere dar a torcer sus elevadas pretensiones. En estos momentos solicitan un traspaso de en torno a 10 millones de euros, una cifra que, de ningún modo, alcanzará el conjunto perico.