Monchi pide un favor al Inter para cerrar el fichaje de Issiaka Kamate por el Espanyol

Fran Fuentes 19 AGO 2026 - 00:21h.

El conjunto perico necesita tiempo para cerrar los últimos flecos de su siguiente incorporación

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Hasta la fecha, el RCD Espanyol ha cerrado cinco incorporaciones: el de Álex Calatrava, previo pago de su cláusula de rescisión, y las cesiones de Quilindschy Hartman del Burnley, Gabriel Moscardo del PSG, Unai Núñez del Celta de Vigo y Vanja Drkusic del Zenit. Sin embargo, el mercado de fichajes en las oficinas del RCDE Stadium está lejos de cerrarse, aunque las cuentas empiezan a complicarse si no se tramitan más salidas importantes. Es por eso que Monchi, director general deportivo, ha pedido tiempo al Inter de Milán para cerrar el que será el próximo fichaje perico: Issiaka Kamate.

Este movimiento, que adelantó Matteo Moretto hace algunos días, está en stand-by en estos momentos. Y es que, según informa el periodista italiano, el conjunto perico trató de cerrar la incorporación, pero no pudo debido a que surgieron algunos flecos de última hora. No obstante, el jugador está muy codiciado en el mercado, y han llegado numerosas ofertas al Inter de Milán para hacerse con los servicios del futbolista, de 22 años.

Es por eso que, según la citada información, el Espanyol ha vuelto a contactar con el Inter de Milán para solicitar unos días de margen, hacer algunas gestiones y poder resolver esos flecos que le separan de tramitar el fichaje. Por su parte, el conjunto interista no quiere que la salida del Issiaka Kamate se enquiste y estudian otras ofertas.

Quién es Issiaka Kamate, el jugador del Inter en cuyo fichaje trabaja el Espanyol

Sin embargo, a muchos aficionados pericos les surgirá la misma duda: ¿Quién es Issiaka Kamate? Pues bien, se trata de un centrocampista francés nacido el 2 de agosto de 2004 en Aulnay-sous-Bois (Francia). De origen costamarfileño, llegó a la cantera del Inter de Milán en 2020, procedente del FC Montfermeil. Con 1,86 metros de altura y perfil zurdo, destaca sobre todo por su polivalencia. Su posición habitual es la de centrocampista, aunque puede desenvolverse también como interior, mediapunta, extremo e incluso lateral o carrilero derecho. Es un futbolista con buen recorrido y capacidad para ocupar diferentes zonas del campo.

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Tras destacar en el Primavera del Inter, donde firmó 13 goles y seis asistencias en la temporada 2023/24, salió cedido al AVS portugués y posteriormente al Módena, en Serie B, donde disputó diez encuentros. La pasada temporada dio un paso adelante con el Inter sub 23, en Serie C, participando en 33 partidos y aportando seis goles y tres asistencias. Además, tuvo la oportunidad de debutar con el primer equipo en febrero de 2026, siendo titular ante el Torino en Coppa Italia y dando una asistencia.