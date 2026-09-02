Basilio García Sevilla, 02 SEP 2026 - 10:42h.

El utrerano fue directo del Aeropuerto a la Ciudad Deportiva Luis del Sol

Acuerdo con Dani Ceballos, que vuelve al Betis nueve años después: su contrato

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Nueve años han pasado desde que Dani Ceballos abandonó el Real Betis Balompié para fichar por el Real Madrid. Nadie le dice que no al gigante blanco, y allí el utrerano ganó títulos de todos los colores, viviendo además la experiencia de jugar la Premier League como cedido en todo un Arsenal, al que se podrá enfrentar por cierto en la UEFA Champions League. Sin embargo, con todo lo vivido, el futbolista ha cumplido su penúltimo gran sueño, volver a vestir los colores verdiblancos.

Aún no en un partido oficial, pero sí en el entrenamiento de este miércoles con el que el Betis prepara, precisamente, el partido ante el Real Madrid del próximo viernes. Tras un verano entrenando en solitario, parece complicado que vuelva a debutar con la elástica de las trece barras este viernes, pero sí que lo vivirá con el escudo en el pecho. Bien en el banquillo, bien en la grada del Estadio de La Cartuja.

“Hemos hecho todo lo posible y, por fin, vuelvo a casa”, escribió Ceballos ya entrada la madrugada del miércoles, y a primera hora de la mañana apareció por el Aeropuerto de San Pablo con la idea de vivir el primer día de esta segunda etapa como bético.

Dicho y hecho, poco tiempo después ya estaba en la Ciudad Deportiva Luis del Sol, comprobando de primera mano todo lo que ha cambiado la instalación en este tiempo, y poniéndose por vez primera a las órdenes de Manuel Pellegrini.

El gran protagonista

Ceballos ha sido, como no podía ser de otro modo, el gran protagonista del entrenamiento de este miércoles del Real Betis Balompié, el primero tras un cierre del mercado de fichajes que ha dejado sensaciones contrapuestas entre el beticismo. A la par que llegaba uno de los canteranos más contrastados, se marchaba otro de los más prometedores como Pablo García, rumbo al Racing de Santander con un nudo en el estómago.

El ya exmadridista fue presentado y pasó por el pasillo de collejas de sus compañeros. También se sometió al ‘pasillito’ Nelson Deossa, que dirigió unas palabras al resto del grupo tras haberse quedado en el Betis una vez cerrado el mercado de fichajes. Durante los ejercicios, se pudo ver a Héctor Bellerín, uno de los pesos pesados del vestuario, muy pendiente de un Ceballos que ya forma parte de la plantilla del Betis. El sueño se ha cumplido.