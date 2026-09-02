El apoteósico vídeo del Betis del anuncio de Dani Ceballos: "Auxilio, me desmayo"

Álvaro Borrego 02 SEP 2026 - 01:21h.

El centrocampista llega como agente libre y firma hasta junio de 2029

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Su fichaje ya es una realidad. Dani Ceballos regresa al Real Betis nueve años después. El club ha anunciado al filo de la madrugada la vuelta del centrocampista, que se compromete con un contrato de tres temporadas, hasta junio de 2029. Un culebrón con final feliz que no ha podido darse hasta que la entidad no ha encontrado el límite suficiente para hacerle espacio salarial en la plantilla. Y como no podía ser de otra forma, el club lo ha anunciado por todo lo grande. Con un vídeo a la altura de las expectativas.

Será esta su segunda etapa en el club de su vida, con el que debutó en abril de 2014. El utrerano experimentó un crecimiento vertiginoso y apenas tardó unos meses en convertirse en una de las piedras angulares del Real Betis. Fue vital en el último ascenso a Primera División, en junio de 2015, y terminó participando en un total de 105 partidos oficiales, en los que anotó siete goles y brindó nueve asistencias.

A pesar de que su regreso se ha podido materializar mucho antes, no ha sido hasta este verano cuando se ha podido dar la vuelta de Dani Ceballos. Las relaciones se enquistaron a raíz de esos acontecimientos y el Real Betis solicitó un esfuerzo extra del jugador, que debía ejemplificar ese deseo. El futbolista lo refrendó con hechos y forzó su salida del Real Madrid, perdonando los años que le quedaban de contrato. En Heliópolis recogieron el guante y han hecho todos los esfuerzos posibles para cumplir el deseo de todas las partes. Dani Ceballos jugará la Champions League con la camiseta de las trece barras.