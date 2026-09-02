Ángel Cotán 02 SEP 2026 - 12:40h.

El equipo che buscaba un delantero a la desesperada

La clasificación de LALIGA tras el mercado de fichajes de verano: inversión total y quién gasta más

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El Valencia CF ha vivido uno de los mercado de fichajes veraniegos más complicados que se recuerdan. A la larga incertidumbre que tuvo que superar por el lateral derecho que finalmente sí llegó, el equipo de Carlos Corberán no pudo encontrar una solución de última hora a la importante lesión de Sadiq Umar. La dirección deportiva ché lo intentó e incluso llegó a tocar la puerta del Levante UD.

Karl Etta Eyong fue el último nombre que intentó incorporar a su plantilla el conjunto valencianista. Con Hugo Duro como único nueve puro sano, el Valencia llamó ariete camerunés a la desesperada, pero el fichaje no salió adelante.

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El Levante explica por qué Etta Eyong rechaza al Valencia CF

Este miércoles, Héctor Rodas compareció en los medios para hacer balance del mercado de fichajes granota. Allí, el director deportivo del Levante tuvo que aclarar qué ocurrió entre Etta Eyong y el Valencia en las últimas horas de mercado, cuál fue la postura del propio club y cómo ha vivido todo el proceso veraniego el futbolista.

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El dirigente levantinista reconoció intereses de España, Inglaterra y Alemania por el delantero centro: "Al final es un gran activo nuestro, hizo un inicio de temporada que llamó la atención de muchísimos equipos, pero después de la Copa Africa sucedió la irrupción de Espí. Ha sido un mercado para él que han llegado ofertas muy importantes para el club de varios países algo exóticos y luego también de España, Premier y Bundesliga. El jugador ha decidido quedarse, quiere sacar su mejor versión y esperamos que nos aporte goles y rendimiento para conseguir la permanencia que es lo que todos queremos".

Al ser repreguntado por Etta Eyong, el director deportivo explicó qué sucedió con el Valencia: "Como dirección deportiva también hacemos un poco de comerciales, tenemos que vender nuestros activos y no es fácil. Se la trasladamos e intentamos mediar y sí que es cierto que él ha rechazado todas las ofertas que, para el club, nos hubiera venido muy bien para la estabilidad. Sí que hubo una llamada del Valencia para preguntar por su situación, y de muchos equipos más de Primera División, pero al final decide quedarse y hay que aceptar la decisión del jugador. A mí me solicitan información y luego no me vuelven a llamar, no sé si lo hicieron con el agente o con el jugador después".