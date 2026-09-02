"Ya hemos hablado con el club, cómo han gestionado las cosas...", ha declarado en el aeropuerto

Julián Álvarez no se da por vencido y sigue queriendo jugar en el Barça

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Marc Casadó ya vuela rumbo a A Coruña. Tras cerrarse su fichaje por el Dépor el último día de mercado, al que llega en calidad de cedido y con una cláusula de compra que parece difícil de asumir para los gallegos, el futbolista ha atendido a los medios este miércoles en el aeropuerto de Barcelona, donde ha dejado entrever que hay cierta molestia con las formas del club por su salida.

"Ya hemos hablado con el club, cómo han gestionado las cosas, cómo lo han hecho ellos y ya está. Todos tenemos cosas que mejorar, todos hemos hecho cosas bien y cosas que mejorar, y ya está", ha respondido el centrocampista cuando le han preguntado si estaba molesto por cómo es ha producido su marcha.

Casadó ha admitido que "jugar un año en el Barça siempre es complicado", pero que le han "propuesto un proyecto muy bonito" en Riazor: "Están montando muy buen proyecto y estoy ilusionado con lo que viene", ha declarado, si bien es cierto que su rostro, al menos de momento, no reflejaba esa ilusión que transmitía con sus palabras.

"A todos les cuesta irse de casa, pero ilusionado con el proyecto del Deportivo", insistió desde la terminal aeroportuaria de la Ciudad Condal, dejando abierta la puerta a un posible regreso al Camp Nou: "Nunca se sabe".

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Marc Casadó, obligado a salir del Barcelona

Cabe recordar que Casadó se quedó sin dorsal en el Barça en este inicio de temporada y no ha estado convocado para ninguno de los tres primeros partidos de LaLiga. El club le abrió la puerta de salida desde antes incluso de que acabara el pasado curso y la prensa catalana aseguró que la idea de la dirección deportiva era ingresar cerca de 40 millones por un traspaso. Finalmente, ha firmado por el Dépor en calidad de cedido con una opción de compra de 30 millones.