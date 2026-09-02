Redacción ElDesmarque Madrid, 02 SEP 2026 - 09:35h.

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Julián Álvarez pudo haber recibido una promesa muy concreta para frenar su intención de abandonar el Atlético de Madrid. Según ha desvelado Jota Jordi en El Chiringuito, cuando el argentino dejó claro el pasado mes de febrero que quería marcharse, desde las altas esferas del club trataron de convencerle con un argumento que apuntaba directamente al futuro de Diego Pablo Simeone.

Una promesa vinculada a la posible no continuidad de Diego Pablo Simeone

El tertuliano azulgrana explicó que el mensaje trasladado al delantero por parte del Atlético fue que aguantara una temporada más en el conjunto rojiblanco. La razón, según esta información, era que Diego Pablo Simeone no continuaría al frente del equipo al curso siguiente. “Una de las cosas que le dicen desde muy arriba para intentar calmarlo es: ‘Quédate porque Simeone el año que viene no va a estar’”, aseguró Jota Jordi.

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La revelación provocó un intenso debate en el plató, especialmente con Juanma Rodríguez, que defendió la postura mantenida por el Atlético durante toda la operación y con Petón, que restó importancia a la información. Ambos centraron el foco en la decisión del club de mantener su posición y no aceptar las condiciones planteadas para una posible salida del delantero.

La versión aportada por Jota Jordi añade además un elemento más a las distintas informaciones que han rodeado la relación entre Julián y Simeone ya que durante las últimos semanas se había hablado de diferencias entre ambos como uno de los motivos que podían explicar el deseo del argentino de cambiar de equipo.

El Atlético, finalmente, ha logrado mantener a su estrella en la plantilla, pero sabe que la posibilidad de que vuelva a plantearse su futuro no ha desaparecido del todo. De hecho, el mismo Jota Jordi mantiene que en el mercado invernal el nombre del argentino volverá a estar encima de la mesa. La incógnita queda ahora en saber si aquella promesa que se le hizo al delantero sobre el futuro de Simeone puede terminar siendo determinante para el futuro de Julián en el Metropolitano.

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