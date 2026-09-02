Gonzalo Miró señala la solución para cerrar la brecha entre la afición del Atlético y Julián Álvarez

Celia Pérez 02 SEP 2026 - 08:40h.

Al delantero le toca reencontrarse con la afición

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Fin al mercado de fichajes y fin al 'culebrón Julián Álvarez'. El argentino se queda definitivamente en el Atlético de Madrid, ni sale con destino al Barcelona ni tampoco al Arsenal. Tiene contrato en vigor hasta 2030, pero queda señalado ante su afición y su club. Ahora tiene mucho trabajo por delante. Primero, ponerse a punto. Después, restablecer su convicción en el proyecto del Atlético. Y lo más importante, aún si cabe, reencontrarse con la afición, dolida por el expreso deseo de irse al conjunto culé. Una situación sobre la que ha dado su opinión Gonzalo Miró en El Partidazo, apuntando a puntos claves para tratar de resolver la tensión que se ha generado alrededor del jugador.

"Es el gran reto de este año. Yo intentar darle normalidad lo antes posible. Intentaría por todos los medios que hiciera una rueda de prensa, pero probablemente sea demasiado temprano. Ahora mismo nadie se iba a crear nadie", comenzó señalando.

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"Yo creo que todo pasa por que el primero que tenga hacer declaraciones esa Simeone. Simeone tiene la suficiente autoridad dentro del club como para inclinar la balanza a favor de Julián de cara a lo que vaya a hacer la afición. Pienso lo mismo de las declaraciones que pueda hacer Miguel Ángel Gil. Igual el chico tiene que poner mucho de su parte", añadió.

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"Yo no creo que tenga que pedir perdón. A mí ahora me pide perdón y ¿qué es lo que me tengo que creer? Que él piensa que se ha equivocado. Lo tenía que haber hecho antes, no una vez que se ha cerrado el mercado. Lo que quiero es que él se sienta comprometido con el club y que trabaje acorde a la situación que tiene contractual, que le quedan cuatro años de contrato con el Atlético de Madrid. Acaba en 2030. Debería intentar arreglar la situación por todo lo que esta por venir. El mejor sitio para hablar es el campo", apuntó.