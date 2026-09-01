Pablo Sánchez 01 SEP 2026 - 20:55h.

La promesa familiar de Julián Álvarez que marca de pleno su futuro: "No volveremos nunca más"

Mateu Alemany completa el ataque del conjunto colchonero

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El Atlético de Madrid hizo oficial a escasas horas del cierre del mercado de fichajes la llegada del esperado delantero. Jonathan David aterriza en el Metropolitano cedido por la Juventus para nutrir el ataque colchonero y acompañar, entre otros, a Julián Álvarez en las tareas ofensivas del equipo de Simeone.

Mateu Alemany cerró la operación a última hora de este martes. Jonathan David llega al Atlético en calidad de cedido con una opción de compra de 25 millones de euros bajo el brazo que en ningún caso es obligatoria. El conjunto italiano abonará buena parte del suelo del jugador esta temporada.

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El comunicado del Atlético

El Atlético de Madrid y la Juventus han llegado a un acuerdo para la cesión de Jonathan David. El delantero defenderá la rojiblanca durante la temporada 2026/27.

Jonathan David nació en Brooklyn, Nueva York, el 14 de enero de 2000, aunque muy pronto se trasladó a Haití, donde vivió hasta los seis años. A esa edad se mudó a la capital canadiense, Ottawa, donde se formó futbolísticamente. Su progresión llamó la atención del Gent, que apostó por incorporarlo a sus filas en 2018.

En Bélgica comenzó a mostrar todo su potencial ofensivo y, tras firmar 37 goles en sus dos temporadas con el Gent, el Lille se hizo con sus servicios. El atacante permaneció cinco temporadas en el conjunto francés, etapa en la que disputó 232 encuentros, anotando 109 goles y repartiendo 31 asistencias, conquistando una liga y una supercopa de Francia. Un rendimiento que confirmó su capacidad para marcar diferencias y que le llevó a dar el salto a la Juventus en verano de 2025.

El delantero es internacional absoluto por Canadá y una de sus grandes estrellas. Tanto es así que se ha convertido en el máximo goleador histórico de Canadá gracias a sus 42 tantos, de los cuales tres fueron anotados en el último Mundial.

Habitualmente actúa como delantero centro, aunque su perfil va mucho más allá de su capacidad para finalizar las jugadas. Jonathan David destaca por su movilidad, su capacidad para asociarse con sus compañeros y su versatilidad en la parcela ofensiva.

El internacional canadiense ha superado el pertinente reconocimiento médico en el Centro de Medicina Deportiva de Alto Rendimiento Vithas - Invictum del Hospital Universitario Madrid Arturo Soria antes de dirigirse a las oficinas rojiblancas en el estadio Riyadh Air Metropolitano.