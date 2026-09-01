La calma tensa de Mateu Alemany en el Atlético de Madrid: varios frentes de última hora y lo de Julián Álvarez

Fran Fuentes 01 SEP 2026 - 12:31h.

El director deportivo, presente en la sesión de este martes, muy atento al trabajo del equipo

En directo, Julián Álvarez y su salida del Atlético de Madrid: entrena con el grupo y cara de pocos amigos

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El entrenamiento del Atlético de Madrid en este martes, 1 de septiembre, ha vuelto a contar con la presencia de Julián Álvarez con el grupo. En el seno del conjunto rojiblanco hay todavía varias operaciones pendientes, tanto en el ámbito de las llegadas como en el apartado de las salidas. Sin embargo, Mateu Alemany se ha mostrado muy relajado en la mañana de hoy. Y es que, aunque le quedan varios frentes por cerrar en las próximas horas, con las 23.59 de esta noche como límite, al director deportivo de la entidad rojiblanca se le ha podido ver con un semblante tranquilo, observando la sesión de la mañana. Aunque, eso sí, no perdiendo ojo del teléfono móvil por lo que pudiera surgir.

En este sentido, lo más ilusionante está en el apartado de llegadas. Jonathan David sería el gran elegido para complementar la delantera, dado que Alexander Sorloth, lesionado, y Julián Álvarez, más resignado que satisfecho, apuntan a continuar vistiendo la camiseta rojiblanca. De este modo, el delantero canadiense de la Juventus de Turín traería un perfil diferente para las piezas que maneja Diego Pablo Simeone, quien, además, ya cuenta con otros jugadores como Kang-In Lee o Álex Baena para hacer la función de mediapunta/segundo punta.

También estaba en liza el fichaje de Jorge Salinas, cuya operación parecía haberse reactivado en las últimas horas, especialmente a tenor de los movimientos del Racing de Santander en el mercado para cubrir la posición. Sin embargo, el Atlético de Madrid ya busca otras opciones como Hugo Bueno, lateral del Wolverhampton, que podría salir del conjunto británico tras su descenso de la Premier League el pasado curso.

Otras opciones sobre la mesa, como la de Nico González de la Juventus o Matías Soulé de la AS Roma, también se han barajado. Sin embargo, ninguno de los dos termina de cuadrar a la directiva rojiblanca.

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Las salidas, el ámbito más preocupante de Mateu Alemany en el Atlético de Madrid

Es en el apartado de salidas donde más trabajo tiene Mateu Alemany, aunque poco puede hacer si las ofertas no llegan. En este sentido, el club trabaja en la rescisión de José María Giménez para ganar margen sobre el límite salarial. Algo similar se buscaría a Thomas Lemar tras volver de su cesión al Girona FC, aunque el francés podría seguir y consumar su último año de contrato como rojiblanco. Mientras tanto, a otros futbolistas tales como Obed Vargas y Carlos Martín se les estaría buscando una cesión para esta temporada.