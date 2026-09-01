Redacción ElDesmarque Madrid, 01 SEP 2026 - 09:31h.

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El culebrón de Julián Álvarez ha dejado un nuevo capítulo, esta vez con un gesto procedente del entorno más cercano al delantero argentino. En medio de la tensión entre el futbolista y el Atlético de Madrid por su futuro, el padre de la Araña se ha puesto en contacto directamente con Miguel Ángel Gil Marín para trasladarle su posición y su punto de vista sobre cómo se está desarrollando el conflicto.

Un gesto para rebajar la tensión

Según ha explicado Pipi Estrada en El Chiringuito, el padre de Julián Álvarez ha llamado al máximo responsable del Atlético para pedirle disculpas y dejar claro que no comparte la manera en la que se está gestionando públicamente la situación. El mensaje habría servido también para recordar el agradecimiento de la familia al club rojiblanco por la oportunidad que le dio al delantero cuando decidió abandonar el Manchester City.

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Este gesto llega después de semanas de máxima tensión, con el delantero argentino manifestando su deseo de cambiar de aires y el Atlético defendiendo públicamente que no está obligado a aceptar cualquier propuesta que llegue por su estrella. La intervención del padre podría ser un intento para rebajar la temperatura de una situación que ha colocado al club colchonero en el foco y que, salvo sorpresa, acabará tal y como empezó: con Julián de rojiblanco.

El Arsenal sigue intentándolo

En las últimas horas, el Arsenal ha vuelto a mover ficha para tratar de convencer al argentino. El conjunto dirigido por Mikel Arteta sigue interesado en hacerse con sus servicios y está dispuesto a insistir hasta el cierre del mercado, pero el problema continúa siendo la voluntad del futbolista. Julián no quiere regresar a Inglaterra y mantiene su preferencia de continuar en España, aunque acabe siendo en Madrid. La llamada de su padre a la entidad rojiblanca podría ser el primer paso de aceptación por parte del argentino sabiendo que la única realidad ahora mismo es continuar siendo jugador del Atlético.

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