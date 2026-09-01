Javi Rayo 01 SEP 2026 - 07:47h.

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Desde que decidió verbalizarlo públicamente, Julián Álvarez se ha mantenido firme en su deseo de abandonar el Atlético de Madrid sólo para recalar en el FC Barcelona. Y eso que durante muchos meses tuvo la vía fácil de fichar por el Arsenal, quien ya ha tirado la toalla de manera definitiva. Matías Palacios adelanta en El Chiringuito la promesa familiar que se han hecho los 'Álvarez' y que condiciona totalmente el futuro del delantero argentino.

Julián Álvarez se cierra en banda

"Los 'Álvarez', Julián y toda su familia se prometieron que no iban a volver nunca más a Inglaterra. Julián Álvarez está negado con irse a Inglaterra, su único lugar de salida es Barcelona. Se prometieron entre todos que no iban a volver más a Inglaterra, que no querían volver a vivir en Inglaterra. Lo pasaron mal todos los de la familia", desvela Matías Palacios en El Chiringuito.

Lo cierto es que Julián Álvarez se enfrenta a unas semanas -quizás meses- muy difíciles. El delantero argentino tendrá que recuperar ahora el cariño perdido por parte de su afición. La hinchada rojiblanca ya le dedicó una sonora pitada en el partido ante el Villarreal y todo hace indicar que se convertirá en la tónica habitual de los partidos en casa, al menos mientras que el futbolista pida perdón. Julián tiene a Griezmann el espejo donde mirarse. La leyenda francesa llegó a certificar la traición fichando por el FC Barcelona pero logró recuperar la admiración de sus aficionados a base de goles y mucho trabajo en el campo, y fuera de él.

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