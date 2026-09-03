Javi Rayo 03 SEP 2026 - 06:29h.

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Julián Álvarez sigue capitalizando la actualidad del mercado de fichajes por mucho que éste haya llegado a si fin. El delantero argentino no tira la toalla y se mantiene firme en su regreso de fichar por el FC Barcelona. Aunque ha tenido que volver a los entrenamientos, el ex del City sólo espera que llegue a enero para volver a intentarlo. José Álvarez desvela en El Chiringuito que en Can Barça creen que la operación podría llevarse a cabo en la próxima ventana de fichajes.

La 'operación Julián Álvarez' sigue su curso

"El Barça maneja fair play financiero suficiente para acometer la 'operación Julián Álvarez' en enero, casi 60 millones de euros para acometerla. Y, segundo, y más importante, esta mañana he recibido un mensaje muy claro y es que, desde el entorno de Julián creen que va a ser el propio Atlético de Madrid el que va a llegar al Barça en enero y va a decir, '¿lo queréis?' La situación va a ser insostenible. Julián no quiere jugar más en el Atleti, Julián lo dejó claro y la situación de aquí a enero va a ser insostenible. Y si eso se produce, el Barça seguirá ahí", adelanta José Álvarez en El Chiringuito.

El tertuliano asegura que van a llegar nuevos personajes al culebrón Julián Álvarez y es que el delantero argentino estaría pensando en cambiar de representantes antes de que vuelva a abrir el mercado de fichajes el próximo mes de enero: "La situación es igual de clara que antes y la situación cada fin de semana va a ser insostenible".

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