Pablo Sánchez 02 SEP 2026 - 23:40h.

La clasificación de LALIGA tras el mercado de fichajes de verano: inversión total y quién gasta más

Última operación de mercado pendiente del conjunto colchonero

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Era casi inevitable que, en un mercado de fichajes tan movido como el que ha protagonizado el Atlético de Madrid este verano, quedaran tareas pendientes más allá de su cierre. Los últimos minutos del pasado martes dejaron movimientos importantes en el conjunto colchonero, como el fichaje de Jonathan David o el ascenso al primer equipo de Esquivel y Dani Martínez, además de la salida de Giménez rumbo al Dépor. Este miércoles se concretó la última operación pendiente. Se trata de Carlos Martín.

El delantero madrileño protagonizó un final de mercado algo extraño. Su fichaje por el Almería parecía cerrado, aunque la documentación no llegó a tiempo en el último día de mercado y se quedó en el Atlético. Todo estaba cerrado para llegar al conjunto andaluz en calidad de cedido con una opción de compra obligatoria en caso de ascenso a LALIGA EA SPORTS. Sin embargo, la operación se truncó.

Esto obligaba al Atlético a seguir contando con Carlos Martín esta temporada o a buscarle acomodo en un equipo de alguna liga cuyo mercado aún estuviera abierto. Lo ha encontrado en Croacia. Tal y como informa el compañero Rubén Uría, el delantero colchonero jugará esta temporada a préstamo en el Hajduk Split. Su contrato también incluirá una opción de compra, aunque en este caso no será obligatoria.

Este jueves estará presente en el entrenamiento del Atlético para recoger sus cosas, despedirse de sus compañeros y poner rumbo a Croacia para su nueva aventura futbolística.

El ascenso de Esquivel y Dani Martínez

Otra de las noticias más sorprendentes del Atlético en esta recta final de mercado la protagonizaron tanto Esquivel como Dani Martínez. El club anunció a última hora de la noche que ambos ascendían al primer equipo, un movimiento que sorprendió a muchos aficionados rojiblancos. La explicación podría estar en los requisitos de la UEFA para las plantillas de la Champions.