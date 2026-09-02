El delantero se queda en el Atlético y los canteranos ascienden al primer equipo

El resumen del mercado del Atlético: seis fichajes, ocho salidas y 62 millones

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Con seis operaciones de última hora en mente, el Atlético de Madrid se quedó a medias sobre la bocina. El mercado de fichajes cerró con seis incorporaciones, ocho salidas y tres movimientos que parecían hechos, pero acabaron saltaron por los aires. El más llamativo fue el de Carlos Martín, que lo tenía todo hecho para firmar por el UD Almería en un tramo final marcado por los anuncios de Salvi Esquivel y Dani Martínez, que tendrán ficha del primer equipo.

Qué ha pasado con Carlos Martín y el Almería

El caso de Carlos Martín ha sido, sin duda, el más llamativo. El canterano era uno de los jugadores llamados a salir en este tramo final de mercado y tenía varias propuestas sobre la mesa, pero finalmente la más convincente llegó desde el Almería. El acuerdo se cerró durante la tarde: llegaría cedido y con una cláusula de compra que se convertía en obligatoria en caso de ascenso del cuadro andaluz. Por contra, la operación no se llegó a cerrar por cuestión de segundos.

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Y es que LaLiga informó desde su propia sede que los papeles no habían entrado a tiempo. Estaba todo hecho y todo acordado, pero se sobrepasaron las 23:59 horas del 1 de septiembre. Desde el Atlético defendían que sí habían enviado su parte en tiempo y forma, pero el organismo acabó admitiendo que, ya fuera por culpa de unos u otros, la operación no se pudo realizar.

Así pues, Carlos Martín se tendrá que quedar en el Atlético hasta el mes de enero... o buscar una salida a ligas extranjeras que siguen abiertas como podrían ser Turquía o Arabia Saudí, algo que parece menos probable. Sea como fuere, lo cierto es que su situación empieza a ser compleja. Fue titular en la primera jornada debido al cúmulo de bajas, pero todo invita a pensar en que no tendrá minutos durante las próximas semanas en una plantilla completada por 25 jugadores. Y todo ello, además, después de un curso pasado que también fue complicado, pues no jugó durante la primera mitad de campeonato y se marchó cedido al Rayo Vallecano al enero, donde no le inscribieron en la Conference League y tampoco consiguió tener demasiada regularidad en LaLiga.

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Salvi Esquivel y Dani Martínez, dos ascensos en el Atlético de Madrid

Los dos movimientos más llamativos del Atlético durante esas últimas horas de mercado fue anunciar el 'ascenso' al primer equipo de Salvi Esquivel como tercer portero y Dani Martínez, que completará una línea defensiva de la que salió Giménez y a la que no llegó finalmente Nicolás Tagliafico.

Dos promociones bastante llamativas que podrían tener su explicación en los requisitos de la UEFA para las plantillas de la Champions League, ya que el organismo europeo exige que en la Lista A haya un mínimo de ocho plazas reservadas exclusivamente para "jugadores formados localmente".

Para que un jugador se considere "formado localmente", debe haber pertenecido a cualquier categoría del club o a la misma federación tres años entre los 15 y los 21 años. Las salidas de José María Giménez y Carlos Martín, que se daba por hecha, podrían haber condicionado esa lista y provocar, a su vez, que Esquivel y Dani Martínez hayan pasado a formar parte de primer equipo, que ya cuenta con canteranos como Koke, Pablo Barrios o Giuliano Simeone.