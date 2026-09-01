Qué ligas cierran el mercado de fichajes más tarde y podrían llevarse a jugadores de LALIGA

Fran Fuentes 01 SEP 2026 - 15:11h.

Aunque las grandes ligas europeas bajan la persiana al período de traspasos este martes, numerosas ligas seguirán abiertas incluso durante un par de semanas más

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LALIGA echa el cierre a su mercado de fichajes este martes, 1 de septiembre a las 23.59 horas. Quien no se haya reforzado, tiempo ha tenido. No obstante, hay otras ligas que bajarán la persiana a su ventana internacional de traspasos aún más tarde. Desde ligas emergentes con gran poderío físico a países de menores recursos que pueden acoger a futbolistas de otro perfil mientras les ofrecen cantidades que no podrán ganar en segundas o terceras divisiones de aquí. En este sentido, ligas como la de Arabia Saudí, México o Portugal se antojan destinos interesantes durante la próxima semana.

Así las cosas, Países Bajos, Dinamarca y Noruega tienen un diíta más, hasta este miércoles, mientras que Austria o Bélgica cierran su mercado el próximo jueves por la noche. Argentina cierra a las 4 de la madrugada del 4 de septiembre (hora española), mientras que Turquía cierra ese mismo día, pero a las 23.59 horas. Otros mercados cercanos al español, como el de Portugal, cierran a la una de la madrugada del 6 de septiembre (para ellos, todavía el 5 de septiembre a las 23.59 horas). También cierra el 6 de septiembre, a las 23.59 horas de España, la liga de Arabia Saudí, que bien podría aprovechar estos días extra para pescar algún descarte de LALIGA.

Del mismo modo, otros mercados boyantes son los de Rusia (10 de septiembre, 21.59 horas), Brasil (12 de septiembre, 4.59 horas) y México (12 de septiembre, 5.59 horas). Grecia (15 de septiembre, 22.59 horas) y Japón (16 de septiembre, 22.59 horas) se postulan como algunos de los mercados que más atrasarán su cierre respecto al de las grandes ligas europeas. A continuación te ofrecemos una lista detallada del cierre del mercado de fichajes en numerosas ligas internacionales:

La lista de ligas y países que cierran más tarde su mercado de fichajes: