El Fulham FC sigue pescando en LaLiga: dos operaciones inminentes

Rajada de Arbeloa contra sus propios jugadores tras dos derrotas en dos jornadas

Compartir







Álvaro Arbeloa se ha convertido en uno de los grandes protagonistas del mercado de fichajes. Y no sólo por su llegada al Fulham FC como nuevo entrenador, sino sobre todo por el gran desembolso que está realizando en LaLiga, especialmente en un Real Madrid donde ya se ha dejado más de 55 millones de euros. Los dos últimos movimientos del equipo londinense apuntan al campeonato español, llevándose a otro canterano blanco y también a la estrella del Elche CF.

Álvaro Arbeloa también ficha a Manuel Ángel

El último fichaje cerrado por el Fulham es Manuel Ángel, quien ya debutó de la mano de Arbeloa el pasado curso en el primer equipo madridista. Según ha podido saber ElDesmarque, el centrocampista llegó este lunes a Londres y firmará un contrato de tres años más un cuarto opcional.

PUEDE INTERESARTE El entorno de Camavinga se pronuncia sobre las ofertas del mercado y la postura del jugador

El cuadro inglés pagará cerca de 6 millones de euros por el 70% de los derechos de Manuel Ángel, por lo que el Real Madrid se seguirá guardando un porcentaje importante. Una fórmula similar a la establecida con Gonzalo García y César Palacios, que también han recalado en el Fulham este mismo verano a cambio de 40 y 10 millones, respectivamente, por lo que Arbeloa ya se ha dejado más de 55 millones en las arcas del Santiago Bernabéu.

PUEDE INTERESARTE Hugo Bueno, el fichaje sorpresa de última hora que maneja el Atlético

Affengruber, la estrella del Elche, cerca del Fulham

Además del canterano madridista, Arbeloa también está cerca de llevarse a otro jugador del fútbol español. Según informa Matteo Moretto, los ingleses están "en conversaciones avanzadas" con el Elche para fichar a David Affengruber. La operación, a falta de conocer las cifras definitivas, podría cerrarse por cerca de 10 millones de euros.

Affengruber es el jugador con más valor de mercado de todo el Elche, 20 millones según Transfermarkt, pero acaba contrato en 2027, de ahí que vaya a salir por un precio bastante menor. A falta de cerrarse los últimos flecos, su salida supondrá una baja importante en el equipo franjiverde, que también ha perdido este verano a jugadores como André Silva, Álvaro Rodríguez, Rafa Mir, Iñaki Peña o Febas, entre otros.