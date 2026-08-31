"No me gustó la actitud del equipo", criticó el técnico español, que aún no ha puntuado en la Premier League

Arbeloa puede 'destrozar' al Rayo y amenaza una cláusula de 25 millones

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Álvaro Arbeloa no ha empezado con buen pie en la Premier League. Tras su salida del Real Madrid, el técnico español firmó por un Fulham FC que suma dos derrotas en sus dos primeras jornadas de campeonato. La primera, hace una semana en su propio estadio ante un viejo conocido como Xabi Alonso, que le ganó con el Chelsea en Craven Cottage (2-3). La segunda, este mismo domingo por la tarde tras caer a domicilio ante el Sunderland (1-0).

Dos derrotas en las dos primeras jornada que provocaron un gran enfado por parte del propio Arbeloa tras ese último duelo. El entrenador se mostró muy crítico con sus propios jugadores por la actitud mostrada durante el encuentro: "Ni siquiera luchamos, no corrimos. Hubo un nivel técnico deficiente. No estuvimos metidos en el partido".

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"Empezamos mejor la segunda parte durante 10 o 15 minutos, pero un partido dura 90 minutos y hoy merecimos perder. No me gustó la actitud del equipo", agregó el exmadridista ante la BBC.

Álvaro Arbeloa critica a los jugadores del Fulman

"Contra el Chelsea en casa es fácil correr y luchar, pero hay que hacerlo en cada partido. Se trata de carácter, mentalidad y ambición. No ganamos ningún balón dividido. Queremos ser competitivos, es lo más importante para un equipo. No estuvimos a nuestro nivel y necesitamos demostrar algo más" agregó, visiblemente enfadado con la actitud de sus futbolistas.

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Además de esas dos derrotas ante Chelsea y Sunderland, el Fulham logró la primera victoria oficial de la 'era Arbeloa' en la EFL Cup, donde se impuso el pasado jueves 3-0 al Wimbledon, que milita en la tercera categoría del fútbol inglés. El próximo sábado volverá a jugar en casa y recibirá al Crystal Palace en busca de sus primeros puntos del campeonato, en un duelo entre dos equipos que, de momento, suman 0 puntos en dos jornadas.