Las redes reaccionan al clausulazo del Real Madrid por el fichaje de Sergio Martínez y dejar el Racing

Celia Pérez 31 AGO 2026 - 11:18h.

El club cántabro ha hecho oficial su salida este lunes

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Este lunes se ha hecho oficial lo que era un secreto a voces. El Racing de Santander ha publicado la salida de Sergio Martínez con destino al Real Madrid después de que el cuadro blanco haya abonado la cantidad de su cláusula de rescisión. A sus 19 años y tras un buen debut en LALIGA, con gol en el partido ante el Villarreal, el club de Florentino Pérez ha decidido apostar por la perla cántabra que abandonará definitivamente El Sardinero.

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Este mismo sábado era el periodista especializado en fichajes Fabrizio Romano el que adelantaba la operación, señalando su llegada a la casa blanca con un contrato hasta 2030 y a cambio de tres millones de euros. El Real Madrid será el destino final de un jugador que ha dicho 'no' al interés de clubes ingleses, alemanes y saudíes.

La reacción de las redes sociales

Su salida del cuadro cántabro no ha terminado de agradar a parte de la afición, que ha acumulado comentarios en su post de despedida, tanto positivos como negativos. Entre ellos se cuestiona su adiós con mensajes como "Un chaval que se pira a las primeras de cambio a la cantera de otro club no merece mi respeto", "Ojalá le vaya mal y lo acaben vendiendo al Alcorcón de turno. Es lo que merecen este tipo de jugadores peseteros que no valoran lo que les dio el club de su vida", o "No te has dado ni la oportunidad de probar una temporada en el Racing, en Primera, para irte a jugar a un filial que está en Tercera".

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Así ha comunicado el Racing la salida de Sergio Martínez

"El Racing y el Real Madrid CF han llegado a un acuerdo para el traspaso de Sergio Martínez. El club madrileño se compromete al pago, en una sola entrega, de la totalidad de la cantidad fijada como cláusula de rescisión del contrato que unía al Real Racing Club con el jugador. En virtud de ello, el futbolista de Laredo abandona la disciplina verdiblanca.

Desde el Racing, club al que ha pertenecido Sergio desde los 10 años de edad y en el que ha escalado todos los peldaños desde el Alevín B hasta el primer equipo (con el que ha disputado 15 partidos), queremos desear al futbolista todo el éxito que se merece en sus próximos retos profesionales y personales.

¡Suerte, Sergio! Estamos muy orgullosos de tu progresión en nuestro club y de cómo has defendido el escudo todos estos años. Los Campos de Sport de El Sardinero siempre serán tu casa", comunicó el club cántabro.