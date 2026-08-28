Joaquín Anduro 28 AGO 2026 - 21:34h.

José Alberto confirma que la lesión de Andrés Martín es de rodilla

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La victoria del Racing de Santander por 3-2 ante el Elche en la jornada 3 de LALIGA EA Sports ha tenido la buena noticia, además del mero triunfo, del hat trick de un enchufado Yasir Zabiri y la mala de la lesión de Andrés Martín. José Alberto ha confesado en DAZN la premonición del marroquí a la hora de robarle el balón a Dituro y ha lamentado los problemas físicos del de Aguadulce, reconociendo que "no tiene buena pinta".

José Alberto, tras el Racing-Elche

Sufrimiento final tras el 3-0: "Somos el Racing, estamos abonados al sufrimiento. Pero sí, nos costó pasarlo mal cuando en los primeros 70-75 minutos teníamos el partido bastante controlado e incluso más cerca del cuarto gol que otra cosa y se n s complica. Con el 3-1 dan un paso adelante y justo en la jugada siguiente marcan el 3-2 y, al final, esa incertidumbre en el marcador. Pero creo que el equipo ha hecho en líneas generales un partido muy completo".

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Primera victoria en la vuelta a Primera: "Tres puntos pero son especiales por ser nuestra primera victoria en Primera División. Cuesta mucho, eso es una enseñanza que nos han dejado estas tres primeras jornadas, que cuesta mucho sacar puntos, ya sea uno o tres. Tenemos que aprender de seguir haciendo las cosas igual independientemente del resultado. Al final te relajas, nos ha pasado en la primera jornada contra el Villarreal y hoy creo que nos ha pasado en algún momento y, aquí, cuando te relajas, los rivales tienen mucho nivel y te pueden hacer daño en cualquier jugada".

Hat trick de Zabiri: "Además, justo habíamos hablado con él porque me dijo que creía que podía hacerle un robo a Dituro como el del primer gol y fíjate cómo salió. Muy contento con él, se lo merece, está trabajando muy bien y había hecho muy buena semana en la previa y se merecía la posibilidad de jugar como titular. No sabíamos que iba a marcar tres goles pero sí sabíamos que podía hacer un buen partido y marcar la diferencia".

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Importancia de la presión: "Sí, porque Matías es un portero muy atrevido, es capaz de filtrar pases y de recortar. Creo que condiciona mucho a los rivales en la presión pero también arriesga mucho. Entonces, esa capacidad que tiene de arriesgar o ese pensamiento sabíamos que nos podía dar la oportunidad de un robo y, por suerte, así vino el 1-0".

Lesión de Andrés Martín: "Parecía una lesión muscular pero es la rodilla. Hay que esperar a las pruebas pero no tiene muy buena pinta".