Joaquín Anduro 28 AGO 2026 - 20:56h.

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El Racing de Santander se llevó la victoria por 3-2 ante el Elche en la jornada 3 de LALIGA EA Sports con mucho sufrimiento a pesar de ponerse hasta 3-0 en la primera parte. Lo hizo gracias a un hat trick de Yassir Zabiri, que se estrenó como titular de la mejor forma con tres tantos que anticipaban un partido clásico que no fue así, ya que Buba Sangaré y Fer Niño le pusieron picante hasta el final.

Los errores de Matías Dituro y la defensa de Anselmi no los desaprovechó el delantero marroquí en un partido en el que los locales lamentaron la lesión de Andrés Martín. Con esta victoria, el conjunto cántabro logró su primer triunfo desde la 11/12, la que había sido su última en Primera División, y tras 23 partidos, ya que aquel Racing no logró un solo triunfo en toda la segunda vuelta antes de acabar como colista.