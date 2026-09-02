Alberto Cercós García 02 SEP 2026 - 13:56h.

El canadiense ya ha sido presentado como nuevo jugador del Atlético de Madrid

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El Atlético de Madrid ya ha presentado oficialmente a Jonathan David como nuevo jugador rojiblanco, después de cerrar su llegada procedente de la Juventus en calidad de cedido hasta final de temporada, con una opción de compra no obligatoria de 25 millones de euros. El club asume algo más de la mitad de su salario y confía en que el delantero canadiense recupere en Madrid el nivel que mostró durante sus cinco años en el Lille. Con 26 años, competirá por minutos con Julián Álvarez y Sorloth, aportando movilidad, desmarque y gol al ataque de Simeone.

Jonathan David tiene claro su rol en el Atleti

Para el canadiense, llegar al Atlético de Madrid es un paso muy importante para su carrera. "Para mí lo es todo, vengo de la Juve y ahora en el Atleti, un club muy grande, un gran orgullo vestir estos colores. Estoy en un lugar muy positivo, un club con una gran ambición, hay que prepararse y pelear por la grandeza", reconoce Jonathan David.

Además, ya tiene bien claro qué tiene que hacer para convencer no solo al 'Cholo' Simeone, sino también al club para que al término del curso ejecuten la opción de compra. "Para quedarme, aunque no sea mi decisión, lo que debo hacer es marcar goles", dice tajante.

Su primer día como rojiblanco ya es historia y habla sobre la competencia en ataque. "Mi primer día ha sido bueno, hablé con el entrenador, jugadores, cuerpo técnico, una bienvenida muy buena. Ya he jugado contra ellos, sé lo grande que es y cómo funciona todo. No va a ser fácil, hay mucha competencia arriba, jugadores con grandes cualidades, mi trabajo es demostrar las mías y que el entrenador decida", analiza en su presentación.

Por último, da el 'OK' para ser convocado la próxima jornada y detalla que LALIGA encaja en su forma de juego. "¿Listo? Jugué la semana pasada, pretemporada completa... y sí estoy listo físicamente para jugar ya en Bilbao si es preciso. El tiempo en la Juve no fue fácil, pero esto es otro desafío, esta Liga encaja en mis cualidades, mi potencial ofensivo y creo que me va a ir muy bien", zanja.