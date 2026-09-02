Los futbolistas libres pueden fichar por cualquier club en cualquier momento

Qué ligas cierran el mercado de fichajes más tarde y podrían llevarse a jugadores de LALIGA

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El mercado de fichajes se ha cerrado con un sinfín de movimientos en LaLiga EA Sports, que se ha convertido en la quinta en cuanto a inversión se refiere, superada incluso por la Superliga Turca. Pero como suele suceder siempre, llega septiembre y cientos de jugadores se quedan en el limbo, sin equipo, a la espera de una oportunidad de cara a una temporada que acaba de arrancar.

En ElDesmarque aprovechamos la ocasión para rescatar a 20 jugadores top que están libres en el mercado y podrían fichar por cualquier club durante los próximos días, semanas o meses.

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En clave española destacan jugadores como Dani Carvajal o Dani Parejo, que acabaron contrato con el Real Madrid y el Villarreal, respectivamente, y todavía no han encontrado equipo. También siguen en el paro futbolistas como Joselu Mato, Pedro Rodríguez o Sergio Ramos, todos en una edad veterana, pero sin que ninguno haya anunciado su retirada.

En clave madridista, también están en el paro David Alaba y Karim Benzema. Y en clave Barça, un Philipe Coutinho que sigue siendo el fichaje más caro de su historia y, a sus 34 años, está actualmente sin equipo.

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Ricardo Rodríguez y Cedric Bakambu acabaron contrato con el Betis y tampoco han encontrado destino. Lo mismo sucede a otros viejos conocidos de LaLiga como Luciano Vietto, Adnan Januzaj o Anthony Martial, que vistieron la camiseta del Sevilla FC, entre otros equipos.

Otros jugadores top que están sin equipo

Además, hay futbolistas de renombre como Jadon Sancho, Riyad Mahrez, Raphael Guerreiro, Mauro Icardi, Paul Pogba, Wijnaldum o El Shaarawy que también están actualmente en la lista de jugadores libres.

En LaLiga, el mercado de fichajes cerró oficialmente el 1 de septiembre por la noche, pero los futbolistas sin equipo pueden firmar en cualquier momento. Además, hay varias ligas extranjeras cuyos mercados aún siguen abiertos.