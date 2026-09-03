María Trigo 03 SEP 2026 - 00:32h.

El periodista recuerda lo que decían los aficionados blanco con lode de Mbappé y el Real Madrid

Vuelve a ver El Chiringuito a la carta en Mediaset Infinity

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Dani Olmo sorprendió a todos este miércoles por la tarde con sus declaraciones sobre Julián Álvarez. El jugador del FC Barcelona dijo que no entendía por qué el Atlético de Madrid no le ha dejado cumplir su sueño. Esta versión de que los futbolistas son dueños de su futuro es la que defendió Josep Pedrerol en el editorial que hizo en el inicio de un nuevo programa de El Chiringuito en Energy.

"Los futbolistas temen que les pueda pasar lo mismo que a Julián", comenzó diciendo el periodista de Mediaset antes de profundizar en uno de los culebrones del verano que ha terminando comparando con lo que lo pasó al Real Madrid cuando no fue capaz de sacar a Kylian Mbappé del PSG.

¿Qué opina Josep Pedrerol?

"Es curioso. Lo de Olmo es la opinion de muchos futbolistas. Si me quiero marchar de un club, por qué no me van a dejar o por qué tiene que elegir dónde tengo que jugar. Me acuerdo de lo que muchos madridsitas decían. Me llama la atención que cuando el PSG no dejaba marchar a Mbappé, decían los madridistas que el PSG era una jaula de oro, se criticaba porque no dejaba marchase a Mbappé. Ahora muchos madridistas defienden que el Atleti no le deje marchar al Barça. Son las cosas del fútbol según el bando en el que estés", dijo Josep Pedrerol tal y como se puede ver en el vídeo superior.