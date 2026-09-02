María Trigo 02 SEP 2026 - 20:44h.

La pareja del futbolista no pudo contener las lágrimas y emocionó con su discurso al propio Dani Ceballos

Dani Ceballos desvela lo más difícil de su fichaje por el Betis: "He soñado con estar aquí"

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Día muy feliz para Dani Ceballos. Tras confirmarse anoche su regreso al Real Betis, este miércoles por la tarde se llevó a cabo su presentación con la entidad. El club le tenía preparada una sorpresa. Como se puede ver en el vídeo superior, varios compañeros de equipo como Aitor Ruibal, Isco Alarcón, Fran García o Héctor Bellerín le dedicaron unas bonitas y emotivas palabras. Aunque el mensaje que más le tocó la fibra a Ceballos fue el de su pareja, Luna Serrat, que estaba sentada junto a la madre del futbolista, que tenía en brazos a una de las hijas de ambos.

"En nuestra primera cita me dijiste que el sueño de tu vida era que tus hijos te vieran jugar al fútbol algún día. Quién nos iba a deicr entonces que se íbamos a cumplirlo juntos. Estamos termendamente orgullosas de ti, de la persona que eres, pero, sobre todo, del padre en el que te has convertido en este último mes y nos hace especialemtne felices verte volver a casa, volver a verte en el equipo del que tantas veces nos has hablado y del que tantos recuerdos guardas y del que siempre presumes con tanto orgullo. Hoy empieza una nueva etapa, pero esta vez con una diferencia, tendrás a tus niñas viéndote desde la grada para verte cumplir aquel sueño del que algún día me hablaste", fueron las palabras que hicieron llorar a un Dani Ceballos al que las palabras de sus compañeros ya le había tocado la fibra.

Tras recomponerse un poco, el utrerano dio las gracias a todos los miembros del club y al beticismo y luego explicó sus sentimientos: "Nervioso por empezar esta nueva aventura. Me he encontrado un Betis grande no, muy grande y vengo aquí para hacerlo aún más grande todavía. Ahora es el momento de dejar las palarbas al lado, demostrarlo y devolverle a la afición el carñio que me han dado durante todos estos años".

En vídeo, las lágrimas de Luna Serrat

En este otro vídeo se puede comprobar cómo lloró la pareja de Dani Ceballos.