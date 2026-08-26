María Trigo 26 AGO 2026 - 15:21h.

Defiende a su pareja con un bonito mensaje en el que resalta su actitud ante una situación que debería ser la normal en todas las familias

Luna Serrat, la maternidad y las diferencias en sus fotos con Dani Ceballos: "Una idea del tiempo libre que tenemos"

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Hace poco más de un mes que Luna Serrat y Dani Ceballos fueron padres de mellizas. En este periodo han tenido que afrontar multitud de dificultades por el nacimiento a los ocho meses de sus pequeñas y por los miedos que supone afrontar todo esto como padre primerizos. En las últimas horas, ella respondió a diferentes preguntas en las stories de su Instagram sobre la maternidad en la que mostró la difícil realidad de los primeros días.

Luna Serrat confensó que hace lactacia mixta, cómo las duerme, cómo fue su parto programado por ser de alto riesgo, así como lo que más o menos le está gustando de ser madre y el posparto. Horas después de esta ronda de preguntas, compartió una curiosa publicación en la que defendía el rol que cumple su pareja en la actualidad.

Defensa a Dani Ceballos

"Elige a alguien que no diga que "te ayuda" con los hijos. Porque también son sus hijos. La crianza nunca debería sentirse como una responsabilidad que recae sobre una sola persona", se puede leer en el post. Tras ello, Luca Serrat reveló que le han hecho preguntas sobre qué hace el futbolista con sus hijas en muchas ocasiones, algo que le ha dejado un poco alucinada, tal y como confensó en una respuesta en la que muestra el orgullo que siente por Dani Ceballos: "De las cosas que más me han sorprendido al ser madre es escuchar: '¿Cómo te ayuda Daniel con las niñas'. No, no me ayuda. Es su padre. Qué suerte haber elegido a un hombre al que no tengo que explicarle que también son sus hijas y que cuidarlas no es hacerme un favor".

Luna Serrat y el posparto

Otra de las respuestas más curiosas de la actriz y nieta de Serrat tuvo que ver con su sinceridad sobre cómo está viviendo el posparto: "No, sola no me he sentido, pero sí tuve cuatro o cinco días en los que no paraba de llorar. Me daba miedo todo y estaba muy preocupada porque les pasara algo. No dormía, no podría darles de comer porque me daba miedo que se atragantaseny ponía la mano en su nariz para ver si respiraban... para mí fue duro también".