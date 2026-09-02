Pablo Sánchez 02 SEP 2026 - 20:57h.

Pablo García admite que está siendo "muy duro" y hace una promesa a los béticos: "Pronto volveremos a vernos"

El atacante marcó el cierre del mercado bético con su salida rumbo al Racing

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El primer día tras el cierre del mercado de fichajes se vivió con calma e ilusión en el Real Betis Balompié. Durante la tarde de este miércoles tuvo lugar el acto de presentación de Troy Parrott y de Dani Ceballos, quien vuelve a casa nueve años después. El emotivo acto contó con múltiples sorpresas en forma de vídeos y mensajes que emocionaron al principal protagonista. También hubo tiempo para hacer valoraciones sobre el mercado de fichajes mediante la intervención de Ángel Haro.

El presidente puso en valor la vuelta de Dani Ceballos y recaló que la salida de Pablo García rumbo al Racing de Santander no tiene nada que ver con la llegada del utrerano. Haro expuso y reiteró que las operaciones no chocaban entre sí y que fue el propio Pablo el que pidió al club su salida en esta recta final del mercado.

"La salida de Pablo no tenía que ver con la llegada de Dani. Pablo tenía una ficha del filial, por tanto no afectaba en absoluto, además de tener una ficha relativamente baja. Incluso la plusvalía no afectaba al límite. Ni desde un punto de vista deportivo ni económico afectaba la llegada, se fue comentando que ha sido necesaria su salida pero era falso. A Pablo le deseo lo mejor, pero es rotundamente falso que el club lo ha empujado. Desde hace tres semanas Pablo García entendía que era el momento, usando términos como 'os ruego que me dejéis salir' o 'no voy a tener minutos aquí'. No es veraz que el Betis lo haya empujado. Es rotundamente falso", sentenció el máximo dirigente verdiblanco.

Pablo García, rumbo a Santander

Tras una noche larga marcada por las lágrimas de Pablo García y su familia, el extremo puso rumbo a la capital cántabra para iniciar su nueva andadura futbolística. En declaraciones a ElDesmarque desde el aeropuerto de Sevilla, Pablo expresó su deseo de comenza cuanto antes su nueva andadura y espera volver a casa en el futuro.