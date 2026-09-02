La afición del Betis, entre la ilusión y el hartazgo tras lo de Dani Ceballos y Pablo García: "Futbolista de talla mundial"
Esto opinan algunos aficionados en la puerta de la Ciudad Deportiva
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Horas después del cierre del mercado de fichajes y, tal y como suele ser habitual todos los dias, un numeroso grupo de aficionados se ha acercado a la puerta de la Ciudad Deportiva del Real Betis con la intención de poder conocer a sus ídolos y llevarse un recuerdo en forma de foto o autógrafo. Aprovechando la oportunidad, en ElDesmarque hemos preguntado a varios de los presentes para que nos revelaran cuales eran sus sensaciones tras el fichaje de Dani Ceballos y la marcha de Pablo García al Racing de Santander.
Como se puede ver en el vídeo superior, la sensación general del beticismo es de ilusión por el regreso del centrocampista utrerano nueve años después, pero también de enfado y de hartazgo por el adiós de una de las grandes promesas de la cantera. "Me ha dado mucha pena", dice una aficionada.
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