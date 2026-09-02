Dani Ceballos desvela lo más difícil de su fichaje por el Betis: "He soñado con estar aquí"
El utrerano fue presentado este miércoles y no dudó en lanzar un mensaje de amor: "El Betis lo es todo para mí y ahora me toca demostrarlo"
Luna Serrat no para de llorar y logra emocionar a Dani Ceballos en su presentación: "Verte cumplir tu sueño"
Dani Ceballos vuelve a hablar como futbolista del Real Betis Balompié. El centrocampista vivió este miércoles su presentación oficial como nuevo jugador verdiblanco, nueve años después de su fichaje por el Real Madrid. Era la comparecencia más esperada por el beticismo, que volverá a disfrutar de uno de los mayores talentos que han pasado por su cantera. El futbolista, que llega como agente libre y ha quedado comprometido hasta junio de 2029, desveló lo complejo que ha sido el verano y también habló sobre los malos momentos pasados, llegando por momentos a temer que no se diese su llegada. En ElDesmarque hacemos repaso a sus declaraciones más destacadas.
Qué ha sentido al volver y cómo se ve para debutar: "Ha sido un día duro. Ayer hablé con Manu y le dije que quería entrenar hoy mientras terminábamos de cerrar la operación he dormido dos o tres horas, pero quería llegar en el avión a las 7:00 para que me diese a entrenar. Le he dejado claro al entrenador que estoy disponible para que se necesite, ha sido un verano largo para mí, cierto que no estoy al cien por cien, pero intentaré estar lo más rápido posible".
Cuántas noches ha soñado este momento: "Siento felicidad, alivio e ilusión. Son las tres palabras que siento ahora mismo. He soñado con estar aquí, nunca me he ido del Betis, siempre ha estado en mi corazón. He estado en el mejor club del mundo por títulos y por historia, ahora estoy en mi casa, donde quiero estar. Ha habido rumores de que hemos podido hacerlo años anteriores, pero dadas las circunstancias se ha concretado ahora. Qué mejor que volver a un Betis de Champions, histórico"
¿Qué significa el Betis para Dani Ceballos? "El Betis no ha salido de mí. He visto todos sus partidos, el club es muy importante para mí y mi familia, se pudo concretar antes, pero el momento ha sido este. Es verdad que hemos estado justo de tiempo pero han sido capaces de hacerlo posible, no ha sido fácil. Feliz por estar aquí, el Betis para mí significa todo y ahora es momento de demostrarlo en el campo y devolverle el carió a la afición".
Qué le ha pedido Pellegrini: "Me ha pedido que disfrute. Es un club que conozco y un reto para todos, sabemos lo que conlleva jugar la Champions. Él va a necesitar de los 25 jugadores y es la clave para hacerlo lo mejor posible".
Nunca tuvo miedo de que se cayese: "Nunca tuve miedo de que se cayese la operación, siempre tuve hilo con gente del club que me transmitió tranquilidad. La insistencia de esperar el momento, se pudo haber hecho el año pasado o hace cinco, pero cuando todo se alinea es cuando se ha hecho. Mi familia ha sido parte fundamental, mi chica en momentos importantes me dijo que me guiara por el corazón. Tengo dos niñas que a día de hoy es lo que más feliz me hace, Sevilla era la ciudad idónea para que ella creciera. Ángel me mandó el carnet de socia para ellas cuando nacieron".
La cronología: "Marcamos unos tiempos, pero tenía la tranquilidad de que el club me transmitió desde el principio. Nunca tuve miedo, confié en ellos y estoy aquí, muy agradecido por todo lo que han hecho por mí".
Se arrepiente de su salida al Real Madrid: "Era un jugador joven, fue todo muy rápido. Lo he hablado siempre con Ángel y Josemi. Nos cogió por sorpresa a todos. Fueron tres meses de una explosión muy grande, los timing no los controlamos muy bien, pero no me fui a un club pequeño. Por supuesto que podría haber salido mejor, pero pagaron la cláusula, ayudó al club a crecer un poco. Del club que me fui hasta ahora han construido un Betis muy grande, solo hay que ver las instalaciones y el equipo, antes era inimaginable. Feliz por estar de vuelta. La afición no pudo entender por cómo me fui, pero estoy seguro de que están felices de poder estar aquí yo".
¿Creía que era ahora o nunca? "A veces por sensaciones sabes que puede ser el último tren y puedes palparlo en el ambiente de que podía escaparse la oportunidad. Quería volver y así se lo trasladé a Manu, que he tenido más contacto con él. Ellos me dijeron que esta era mi casa y que harían todo lo posible. En ningún momento he tenido nervios, es verdad que hubo momentos de incertidumbre, pero en el fútbol puede pasar cualquier cosa. Estamos aquí y hemos hecho lo correcto".