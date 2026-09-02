El Betis apuesta por Carlos de Roa y rechazó ofertas del extranjero

Álvaro Borrego 02 SEP 2026 - 12:21h.

El Betis rechazó propuestas de Estrasburgo, Lecce y Córdoba, manteniendo confianza plena en su apuesta por el jugador

El Betis cierra el fichaje del centrocampista Cristo Muñoz

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Cada mercado trae consigo un sinfín de capítulos que contar. Fichajes, ventas y desvinculaciones, pero también movimientos que surgieron y no terminaron cristalizando. Es el caso de Carlos de Roa, por quien el Real Betis Balompié ha redoblado su apuesta, manteniendo la certeza de que puede ser una de las grandes apuestas del club a medio plazo. El lateral izquierdo es uno de los futbolistas con más proyección de la cantera y emerge en la terna de los que podrían debutar esta temporada, siendo uno de los habituales en promocionar a los entrenamientos del primer equipo, con el que empezó la pretemporada y con el cual ya ha sido convocado en varias ocasiones. Y según ha podido saber ElDesmarque, el club frenó a última hora su salida a pesar de las sugerentes propuestas que manejaba el futbolista.

Durante los últimos días de mercado el Estrasburgo de la Ligue 1 sondeó el fichaje de Carlos de Roa, mientras que en Italia hizo lo propio el Lecce. También tuvo propuestas para salir cedido a un Segunda División, con el Córdoba como uno de los principales postores, pero la respuesta siempre fue la misma. El Real Betis considera que Carlos de Roa debe ser uno de los pilares que luchen por el ascenso a Primera Federación y comparándolo con el caso de Emmanuel N'Goran, cuya fichaje por el Rayo Vallecano llegó a estar cerca de producirse, existe un compromiso de darle asiduidad al menos en los entrenamientos del primer equipo, con la finalidad de ir adaptándolo a una transición al primer equipo.

Sea como fuere, y más allá de lo que ocurra en el futuro, la realidad es que Carlos de Roa se mantiene como una de las grandes apuestas de la cantera junto a los Emmanuel, Corralejo, Morante o Rodrigo Marina, todos ellos también con propuestas para salir pero con un mismo final.

Con estas decisiones el Real Betis ha querido poner en valor al lateral izquierdo, que sin ir más lejos esta semana ya ha estado bajo las órdenes de Manuel Pellegrini ante la ausencia de Junior Firpo. La temporada pasada participó en varias convocatorias del primer equipo y será uno de los futbolistas que puedan ser incluidos en la terna de candidatos para la Champions League, con muchas opciones de ser también uno de los que pueda debutar esta campaña. El futuro, y el césped, pondrá cada cosa en su sitio, pero la apuesta del club ahí está.