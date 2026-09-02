María Trigo 02 SEP 2026 - 17:48h.

El jugador del FC Barcelona no oculta que le hubiera gustado tener al argentino como compañero

Julián Álvarez no se para ante la afición y la seguridad del Atlético impide acercarse a los niños: "Ni caso"

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Dani Olmo recibió este miércoles por la tarde un homenaje en Terrassa, su localidad natal, como merecido campeón del mundo con la Selección Española. Allí, antes del acto, atendió de forma breve a los medios de comunicación, y sorprendió lo claro que fue con todo lo que ha pasado con el no fichaje de Julián Álvares por el FC Barcelona. El internacional español no ocultó lo que opina al ser cuestionado si entiende la postura del Atlético de Madrid con el delantero argentino.

"No, entender no lo entiendo. Al final todos tenemos nuestros sueños. Creo que Julián también fue claro en ese aspecto. Él luchó por sus sueños, pero al final también hay otras situaciones externas que uno no puede controar y, en ese sentido, esa fue una. No hace falta ni decirlo. Como he dicho antes, la vida sigue. Esto no frena. A nosotros, personalmente, nos espera un año muy bueno, seguro. Hay mucha competencia porque los otros equipos también se han reforzado muy bien, pero creo que tenemos plantilla de sobra suficiente para competir al cien por cien", comentó Dani Olmo tal y como se puede ver en el vídoe superior.

"Julián es un gran jugador, un gran nueve, de los mejores del mundo sin duda. Así es el fútbol, unas cosas pasan y otras no. La vida continúa. La vida sigue. El club ha hecho un trabajo magnífico y se ha reforzaso la plantilla de manera espectaular", añadió al respecto.

Dani Olmo y el objetivo del Barcelona

Al igual que dijera ayer, Lamine Yamal, que habló claro de ganar la Champions, el extremo azulgrana también apuesta por triunfar este curso a nivel europeo: "El obejtvo es ganarlo todo, como siempre hemos hecho. Llevamos dos años de muchos éxitos a nivel nacional y ahora queremos también a nivel Europeo".