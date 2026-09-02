Julián Álvarez no se para ante la afición y la seguridad del Atlético impide acercarse a los niños: "Ni caso"

El delantero volvió a entrenar como uno más tras cerrarse el mercado de fichajes

Resumen del mercado del Atleti: seis fichajes, ocho salidas y 62 millones

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El 'caso Julián Álvarez' se ha cerrado, al menos de momento. Concluido el mercado de fichajes, el delantero se quedará en el Atlético de Madrid, como mínimo, hasta el mercado de enero. Este miércoles, por segundo día consecutivo esta semana, ha vuelto a trabajar con el grupo, por lo que todo apunta a que estará disponible ante el Athletic el próximo fin de semana. Eso sí, desde el club sigue protegiéndole: el futbolista no se ha parado ante la afición en su salida de Majadahonda y la seguridad ha impedido a los niños que se le acerquen a pedir autógrafos o fotografísa.