Redacción ElDesmarque Madrid, 02 SEP 2026 - 11:39h.

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El cierre del mercado dejó a Julián Álvarez en el Atlético de Madrid y sin el movimiento al FC Barcelona que él mismo había solicitado. La operación no llegó a concretarse y el delantero argentino continuará una temporada más en el Metropolitano, mientras el conjunto rojiblanco no pudo completar otra de sus operaciones de última hora. Ese fue precisamente el punto de partida del cara a cara entre Jota Jordi y Petón en El Chiringuito, con dos lecturas completamente enfrentadas sobre la situación de ambos clubes.

Jota Jordi carga contra el Atlético de Madrid

El tertuliano azulgrana no escondió su 'satisfacción' por el desenlace del mercado y lanzó un mensaje directo a los aficionados rojiblancos. “Habéis conseguido retener a alguien que no quiere estar con vosotros”, aseguró, antes de relacionar la continuidad de Julián con el no fichaje de Nicolás Tagliafico. “No podéis inscribir a jugadores como os ha pasado hoy, porque no tenéis dinero, pues también enhorabuena”, añadió. Jota Jordi insistió además en que el culebrón no ha finalizado y que en el mercado de invierno volverá a ser un tema de conversación. “En enero volveremos a hablar”.

Petón responde y tira de ironía contra el FC Barcelona

El periodista rojiblanco reaccionó con dureza a las palabras de Jota Jordi y defendió la gestión del Atlético calificando de “papelón” la estrategia azulgrana durante este mercado. Como ya ocurriera con Nico Williams, el conjunto culé no pudo fichar a su gran objetivo y Petón insistió en que el Barcelona buscó una estrella que no estaba a su alcance. “¿Es necesario que pretendáis cosas que no podéis conseguir? y ¿Tiene el Barcelona la necesidad de hurgar en sus propias miserias para mostrárselas a todo el mundo?”, preguntó irónicamente.

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El debate terminó elevando todavía más la tensión entre ambos. Jota Jordi defendió que la responsabilidad estaba en el Atlético por retener a un futbolista que quería salir, mientras que Petón reivindicó que el club madrileño tenía derecho a decidir sobre el futuro de uno de sus principales jugadores. Así, Julián Álvarez seguirá vistiendo de rojiblanco y el Barcelona tendrá que esperar a otra oportunidad si pretende volver a intentar su fichaje.

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