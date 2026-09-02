El acuerdo se produjo a las 18:00 horas, pero la documentación no entró a tiempo

El Atlético explica el 'no' a Tagliafico con un cambio de modelo confirmado

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La UD Almería está indignada con el Atlético de Madrid. El fichaje de Carlos Martín por el cuadro andaluz saltó por los aires en el último momento, pese a que los dos clubes habían acordado los términos de la operación varias horas antes. El problema es que la documentación llegó después de las 23:59 horas y LaLiga no pudo validarla, lo que ha provocado un gran enfadado desde la entidad indálica.

Según informa el diario Marca, en el Almería hay "incredulidad absoluta" y un "enfado considerable" con el Atlético por todo lo sucedido durante el día de ayer. Sostienen que la operación se cerró a las 18:00 horas, con margen suficiente para que la documentación llegara en tiempo y forma a LaLiga y pudiera ser validada, y que estuvieron toda la tarde insistiendo al club colchonero para que enviaran los papeles a la patronal, pero finalmente todo se realizó fuera de plazo.

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En el Almería creen que la dirección deportiva del Atlético, encabezada por Mateu Alemany, estuvo toda la tarde cerrada en varias operaciones, con Jonathan David, Thomas Lemar o José María Giménez como protagonistas, además de la posible salida de Obed Vargas y la posible llegada de Tagliafico, que finalmente no se materializaron. En total, incluyendo a Carlos Martín, un total de seis movimientos de los que sólo tres llegaron a buen puerto.

Siempre según la versión del cuadro andaluz recogida por Marca, el Almería culpa al Atlético por la operación frustrada, pues fueron ellos quienes no enviaron la documentación a tiempo. Una vez que estuviera enviada, tenía que ser validada por LaLiga y ratificada el propio Almería, pero no tuvieron la oportunidad de hacerlo, por lo que consideran que no tienen ninguna responsabilidad.

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La última baza del Almería por Carlos Martín

Por otro lado, la versión del Atlético de Madrid es que sí enviaron la documentación a tiempo, algo que de momento LaLiga ha negado. El Almería pedirá explicaciones a la patronal a lo largo de este mismo miércoles para intentar entender y valorar la situación, aunque admiten que "apenas hay esperanzas" de que la operación pueda llegar a buen puerto.

Aún así, todavía queda una última baza. Todo depende de lo que haya sucedido desde las oficinas del Metropolitano: si consiguen demostrar que la documentación se envió dentro del plazo, creen que "debería darse el visto bueno por sentido común", en una situación con ciertas semejanzas a la de Laporte el año pasado. Sea como fuere, y a la espera de una resolución definitiva que parece poco optimista, lo único cierto es que Almería están muy enfadados con todo lo ocurrido.