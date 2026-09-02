Fran Fuentes 02 SEP 2026 - 11:25h.

El director deportivo no se corta: "Con dos o tres jugadores más, la plantilla estaría más compensada"

Todas las altas y bajas de LALIGA EA SPORTS en el mercado de fichajes

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Toni Muñoz ha comparecido en la sala de prensa de Getafe CF. El director deportivo ha explicado por qué no han podido cerrar a algunos jugadores como Dani Carvajal o Joselu Mato, tanteados a lo largo del verano. Del mismo modo, reconoce que el equipo habría quedado más compensado con algún fichaje adicional, aunque espera poder corregir eso en el mercado de jugadores libres. Por último, ha adelantado una nueva salida en la plantilla y valorado el refuerzo de Iván Azón para la delantera.

¿Le duele no haber podido traer a jugadores como Carvajal o Joselu?: "Nosotros hemos hecho todo el esfuerzo posible para que estén los chicos que nosotros hemos contratado. Sobre los que no están no voy a hablar, evidentemente. Nosotros hemos tenido siempre conexión y hemos estado siempre, el míster, el presidente y la dirección deportiva en el trabajo diario. Y hemos traído los que hemos creído convenientes, oportunos y los que hemos podido, económicamente".

Una valoración deportiva: "Yo creo que, con dos o tres jugadores más, a lo mejor el equipo se hubiese quedado más compensado, evidentemente. Pero bueno, hemos podido, hemos hecho todo lo posible. Desde aquí, vuelvo a repetir, lo dije el año pasado, el esfuerzo que hace Ángel siempre es extraordinario, es duro, es exigente y siempre está poniendo en valor y su dedicación y lo lleva al extremo el poder tener jugadores de la importancia de los que han venido, que eso requiere un esfuerzo económico muy grande. Y eso es una labor de Ángel que siempre para eso es muy valiente".

La posible salida de Aqbar: "No voy a entrar a valorar de lo que dice uno u otro. Los chicos que tenían que salir por suerte han salido. Evidentemente el mercado nos ha llevado hasta el límite de que han tenido que salir casi prácticamente los dos últimos días. Ojalá hubiesen salido en junio, no hubieses dado a nosotros mucho más margen para trabajar, para elegir, para disponer de ese dinero. Y el mercado es así, a veces te lleva al límite. Y así ha sido, evidentemente".

¿Se cuenta con Yvan Neyou?: "Neyou está prácticamente cerrado con Volos. Digo prácticamente porque lo cerramos anoche, a última hora. Y falta la confirmación por parte de los clubes. Está todo firmado. Ayer estuvimos hasta la una y media de la noche. Y solo falta la confirmación de los dos clubes".

Se cayó el fichaje de Obed Vargas: "Primero, no puede llegar porque si llega alguien es porque sea un jugador libre y que nosotros tengamos predisposición económica para hacerlo. No hablo de jugadores que no están y que pertenecen a un club. Pero si llega alguien tiene que ser un jugador que esté libre, no Vargas".

Algún fichaje más en los jugadores libres: "Ángel hace magia de vez en cuando, es un mago y bueno, el hombre hace todo lo posible. Nosotros hacemos desde la edición deportiva todo lo posible. Nos hemos dedicado en cuerpo y alma a ser en la mejor plantilla, evidentemente, y que el míster esté contento, porque nosotros trabajamos para que esté contento el míster, la gente, el presi y todo. Y es un trabajo duro y exigente, cuando tienes que hacer mucha gente y sacar mucha gente también.

Valoración del fichaje de Iván Azón: Viene con mucha ilusión, con muchas ganas. Es un jugador que ya lo intentamos el año pasado y conoce a los compañeros. Luis Milla le ha hablado maravillas del club. Le estaba convencido desde el minuto uno y yo creo que nos puede aportar muchas cosas y espero que al míster le dé lo que quiere y lo que necesita".

Una plantilla sin extremos: Bueno, tenemos una plantilla con buenos jugadores y hay que competir, hay que pelear. Yo confío en el míster. El míster es un gran entrenador. Y ojalá yo hubiese podido traer... a uno no, a cinco o a diez más".