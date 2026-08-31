Pablo Sánchez 31 AGO 2026 - 21:13h.

Los gestos de malaguismo de Dean Huijsen y Brahim Díaz, de apoyar al equipo al sueño de volver

El cuadro costasoleño agita el mercado en sus últimas horas

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El Málaga afronta las últimas horas del mercado de fichajes con muchos frentes abiertos. Loren Juarros se ha propuesto revolucionar la ventana estival con diversas operaciones que completen el puzle de Funes ante una exigente temporada en LALIGA EA SPORTS que ya ha dado al club de Martiricos sus primeras dosis de realidad. Tras dejar cerrado el fichaje de Jens Cajuste, el conjunto boquerón está muy cerca de concretar la llegada de un refuerzo para la zaga.

Se trata de Juan Berrocal. Según avanza Matteo Moretto, periodista especializado en fichajes, la llegada del central al Málaga estaría hecha. El Getafe no cuenta con el jerezano y, tras una última cesión en el Atalanta United, todo apunta a que su próximo destino será La Rosaleda.

La Opinión de Málaga confirmó que la operación está cerrada a falta de firma y que el jugador, al que le restaba un año de contrato por delante con el Getafe, llegará en propiedad al club.

Una solución para Funes

El fichaje de Juan Berrocal por el Málaga obedece a una de las necesidades del club este verano. Entre los retoques pendientes estaba la llegada de un futbolista que apuntale el centro de la defensa ante los diversos problemas con los que se está encontrando Juanfran Funes en este inicio de curso.

En estos momentos, tanto Fernando Calero como Murillo están lesionados y no se espera que vuelvan, al menos, hasta después del primero parón de selecciones. Einar Galilea y Recio está siendo la pareja de titulares en estas tres primeras jornadas con Álex Pastor en la recámara. Esta falta de efectivos para echar el cierre atrás ha movido a la dirección deportiva y al cuerpo técnico a busca una solución en el mercado que llega de la mano de Juan Berrocal. La posibilidad de que pueda jugar en ambas posiciones supone un plus para su desembarco en La Rosaleda.