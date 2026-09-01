"Campañita para marcar como culpable el agente", denuncia el presentador

Vuelve a ver El Chiringuito a la carta en Mediaset Infinity

Compartir







El culebrón por Julián Álvarez llega a su fin. De momento, eso sí, pues todo invita a pensar que el argentino seguirá siendo protagonista durante los próximos días, semanas, partidos y mercados, con vistas sobre todo a enero. Las palabras del delantero en pleno Mundial admitiendo que quería salir del Atlético de Madrid han sido objeto de debate este lunes por la noche en El Chiringuito, donde Josep Pedrerol y Pipi Estrada han intercambiado sus opiniones.

El presentador recuerda que Julián "estaba muy nervioso, casi temblando, y dijo lo que sentía, lo que le dijeron que tenía que hacer", en relación a aquellas palabras mostrando su deseo de salir. Pedrerol, además, desliza que el entorno de Julián defiende que "le han fallado, que Gil Marín le falló".

PUEDE INTERESARTE Desvelados todos los detalles del fichaje de Jonathan David por el Atlético

Pipi Estrada, en este sentido, cree que Julián debe demostrar que de verdad se realizó esa promesa de salir, algo que cree que nunca llegó a suceder: "Que demuestre Julián que le ha fallado y diga que Gil Marín le prometió ir al Barça. No es vedad, está en la fantasía, en la cabeza, fueron un error grave las declaraciones del Mundial".

Es ahí donde aparece Fernando Hidalgo, agente de Julián, quien también ha sido objeto de críticas por su mala gestión con una estrella mundial. Pedrerol, en cambio, cree que hay una "campaña contra el agente" para que separen sus caminos: "Acabarán obligándole a que le deje para salvar a Julián. El malo, el agente. El que habla es el futbolista, pero campañita para marcar como culpable el agente. Salvar al soldado Julián a cambio de matar al soldado agente", denuncia Pedrerol.

El Chiringuito, a las 00.00 los domingos en Cuatro y de lunes a jueves en Energy. Y, además, en directo y a la carta en Mediaset Infinity.