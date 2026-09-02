Alarma en el Barcelona con la lesión de Jesse Bisiwu un mes después de su fichaje

Pablo Sánchez 02 SEP 2026 - 21:59h.

Hansi Flick explica el rol de Bisiwu, Hamza y Brian Fariñas con el primer equipo del Barcelona: "No es fácil"

El conjunto blaugrana pagó al Brujas 8,5 millones de euros

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Apenas unas horas después del cierre de mercado estival, el Barcelona ha recibido una mala noticia con uno de sus fichajes veraniegos en forma de lesión. Jesse Bisiwu, delantero del Brujas que llegó al conjunto blaugrana este verano por 8,5 millones de euros, se marchó lesionado de la final de la Copa Cataluña que disputaban el filial blaugrana y el Sabadell.

Alarmas encendidas en el Barcelona. Bisiwu se tuvo que retirar con serias molestias en su tobillo izquierdo acompañado de los médicos del club, que automáticamente pidieron el cambio al banquillo del Barça Atlètic. Desde el club transmiten en estos momentos su preocupación a la espera de que el jugador se someta a las pertinentes pruebas médicas que dictaminen el alcance de su lesión.

El Barça confirma los dorsales para la 26/27

El Barcelona ha confirmado este miércoles los dorsales para la temporada 2026-27, que presentará varias modificaciones respecto a la pasada campaña: Joan Garcia pasará del '13' al '1', Fermín López cambiará el '16' por el '7' y Wojciech Szczesny lucirá el '13' en vez del '25'.

Entre los recién llegados, el portero Dominik Livakovic vestirá el '25', el defensa Joao Cancelo ha elegido el '2', el centrocampista Rodrigo Hernández se quedará con el '16', y los delanteros Gabriel Jesus, Karim Adeyemi y Anthony Gordon tendrán el '9', el '14' y el '17', respectivamente.

Otra novedad serán los jóvenes que estrenan ficha en el primer equipo: Brian Fariñas se quedará con el '4' y Xavi Espart con el '12'. Asimismo, los jóvenes del filial en dinámica en el primer equipo, Jesse Bisiwu y Hamza Abdelkarim, usarán el '27' y el '29', respectivamente.

El resto de futbolistas de la plantilla mantendrá los dorsales del curso pasado: Balde llevará el '3', Cubarsí el '5', Christensen el '15', Gerard Martín el '18', Kounde el '23', Eric Garcia el '24', Gavi el '6', Pedri el '8', Dani Olmo el '20', De Jong el '21', Marc Bernal el '22', Lamine Yamal el '10', Raphinha el '11' y Roony el '19'.