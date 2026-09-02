Ángel Cotán 02 SEP 2026 - 16:24h.

El extremo compareció este miércoles en sala de prensa

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Adama Traoré ya ejerce como futbolista del Deportivo de A Coruña. El extremo, uno de los muchos fichajes que ha realizado este verano Fernando Soriano, se presentó en sociedad en sala de prensa. Tras una larga estancia en Inglaterra, el internacional regresa a España tras cambiar muchos de sus hábitos. Así lo explicó el propio jugador en sala de prensa, al igual que reveló la influencia de Pierre-Emerick Aubameyang en su llegada a Riazor.

Las palabras de Adama Traoré en el Deportivo de A Coruña

El motivo de su fichaje por el Dépor. "El club ha hecho un gran trabajo, también parte del proyecto ha hecho que básicamente yo, básicamente, pudiera básicamente venir aquí. Hablé con Aubameyang básicamente antes de venir aquí que también me aconsejó básicamente y me dijo básicamente lo bueno y lo interesante que es el proyecto básicamente. Y eso me convenció".

¿Por qué cambió la forma de entrenar? "Esa preparación comienza porque a los 14 años empiezo a tener problemas rotulianos y pubalgia... y a entender que necesito hacer un trabajo extra para quitarme la pubalgia. Normalmente, cuando la tienes, acabas operándote si no estás muy encima. Hice un trabajo, intenté equilibrar la pierna derecha con la izquierda… Es importante tener esa compensación en las dos piernas para que, con frenadas y arrancadas, que es mi forma de jugar, los tendones y la musculatura no sufran tanto".

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Su paso por la Premier League. "Luego, cuando llegué a Inglaterra, pronto me di cuenta de que era un fútbol más agresivo. A la hora de chocar tenía una gran diferencia de peso… Normalmente te hacen un programa para subir de peso y ahora muchos no me creerán, pero me sentía también un poco frágil al choque. Hice un trabajo básicamente físico, pero siempre sin intentar perder mi explosividad, velocidad y cambio de dirección".