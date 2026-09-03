Ángel Cotán 03 SEP 2026 - 10:21h.

El técnico luso habla del tema estrella del mercado veraniego

Mourinho trae de vuelta la disciplina al vestuario del Real Madrid: "Temen dar un paso en falso, están temerosos"

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Tras vivir un tranquilo cierre de mercado de fichajes, José Mourinho compareció este jueves en sala de prensa. El entrenador del Real Madrid, en la previa de su visita a La Cartuja para medirse al Real Betis, analizó la actualidad del equipo blanco, pero también la de sus rivales. El técnico portugués fue cuestionado por todo el culebrón que ha protagonizado Julián Álvarez.

El delantero argentino, pese a su deseo público de jugar esta temporada en el FC Barcelona, se quedará en el Atlético de Madrid. El club colchonero se hizo fuerte, y aunque estaba abierto a su salida a otros clubes, se opuso a un traspaso rumbo a la Ciudad Condal.

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José Mourinho responde al futuro de Julián Álvarez en el Atlético de Madrid

Todo este asunto no ha sido ajeno para un José Mourinho que, ante la pregunta de los medios de comunicación, ha sido respetuoso. El portugués vaticina cuál será el futuro de Julián Álvarez en el Metropolitano: "No hay quien lo conozca mejor que Simeone, no hay quien conozca mejor el club que Simeone y no veo que tenga absolutamente nada que decir. Lo que digo normalmente es que cuando un jugador no está satisfecho, cuando llega el 1 de septiembre tienes que estar satisfecho o no juegas hasta el 1 de enero. Mi sensación es que desde ayer y por lo menos hasta el 31 de diciembre será un jugador importante para su club".

En clave colchonera, Mourinho habló de la competencia por LALIGA: "Creo que el Atlético también será candidato, aunque no lo digan abiertamente. El modo que han fichado, el modo de estabilidad, que parece estabilidad eterna, mismo entrenador, mentalidad, mismo modo de pensar es una fuerza importante del fútbol de hoy, donde se cambia, se cambia y se cambia. Para mí son también candidatos. Hay equipos que están ahí arriba y también en competiciones europeas, Villarreal o Betis, son equipos fuertes. Veremos mañana cuán fuerte es el Betis. Los vascos, dificilísimos todos. No es una Liga fácil. Si algún partido puede tener algún resultado que dé la idea de que es fácil, como nosotros con los cuatro al Málaga o el Barça con cinco al Elche... Pero hay una presión de tener que ganar siempre que en otros campeonatos no existe. En Francia o Alemania tienen la tranquilidad de 'sabemos que vamos a ser campeones'. Aquí es duro, existe la presión semana tras semana, un resultado que no sea ganar no es un buen resultado. Esta presión tiene un peso importante en los equipos que juegan estas ligas".