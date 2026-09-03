El Athletic reabre su mercado de fichajes y Edin Terzic no descarta un último cambio

Ángel Cotán 03 SEP 2026 - 10:07h.

Aún puede producirse una sorpresa

El verano de Álvaro Djaló abre el debate en el Athletic y un problema de futuro a resolver

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El Athletic Club cerró su particular mercado de fichajes con cero gasto, aunque con varias salidas de última hora. La gran sorpresa en el cierre de la ventana estival la protagonizó un Adama Boiro que ya ejerce públicamente como futbolista del West Ham. Pese a la ausencia de nuevas incorporaciones, el club rojiblanco ha tenido un verano muy movido, aunque una operación se ha quedado en el tintero.

La ausencia de fichajes atiende a una pretemporada de muchas decisiones en lo que a salidas respecta. Pese a ello, Peio Canales y Beñat Gerenabarrena encarnan las nuevas caras de un equipo rojiblanco que aún no cierra por completo su mercado.

Edin Terzic no descarta un último cambio en el Athletic Club

Edin Terzic fue el encargado de decidir por los activos que se quedarían en plantilla y los que debían encontrar una solución lejos de Bilbao. El técnico de Menden comunicó uno a uno su decisión y todos los descartes tienen nuevo equipo salvo una excepción. Nico Serrano, con poco margen de maniobra, continuará en el Athletic, como mínimo, hasta el mercado invernal.

No obstante, como desliza Deia, en el club rojiblanco no se descarta un escenario de última hora, pues Nico Serrano aún cuenta con alternativas para abandonar San Mamés. El mercado en el fútbol español está cerrado, pero no así el portugués, turco o griego, entre otros.

Clubes de estas ligas no descartan una última intentona por Nico Serrano, quien podría salir nuevamente del Athletic en calidad de cedido. La operación no es sencilla y el atacante quiere cambiar la postura de Edin Terzic, pero la tarea no es sencilla y el mercado ofrece aún vías de escape.

Posibles novedades en los leones contra el Atlético de Madrid

La plantilla del Athletic Club completó este miércoles la segunda sesión semanal enfocada al partido del sábado en San Mamés frente al Atlético de Madrid, con Beñat Prados ya recuperado e integrado en el grupo y el centrocampista del filial Selton Sánchez de vuelta a la primera plantilla.

El regreso de Prados, que se perdió los dos partidos de la semana pasada frente a Barcelona y Celta por un problema muscular leve, y el ascenso de Selton, llegan un día después de conocerse la lesión muscular de carácter moderado de Peio Canales, que probablemente será baja en los próximos encuentros.

Además de Canales, uno de los destacados en el inicio liguero del equipo rojiblanco ante el conjunto colchonero que tampoco estará disponible es Dani Vivian. El central ha sido baja prácticamente desde el inicio de la pretemporada por una lesión insercional en el aductor largo de la pierna derecha.

Junto a Selton, el técnico alemán también ha vuelto a contar con el central del Bilbao Athletic Iker Monreal, convocado la pasada semana para el Camp Nou, en un entrenamiento en el que se han ejercitado con aparente normalidad Aymeric Laporte y Alex Berenguer, después de haber regulado sus cargas de trabajo en la sesión del martes.